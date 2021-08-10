https://ria.ru/20210810/an-26-1745184226.html

На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-26

На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-26 - РИА Новости, 10.08.2021

На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-26

Спасатели завершили обследование территорий на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке, поисковая операция длилась больше месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2021

2021-08-10T14:04

2021-08-10T14:04

2021-08-10T14:24

происшествия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-26

крушение ан-26 на камчатке

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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Спасатели завершили обследование территорий на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке, поисковая операция длилась больше месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли."На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26", - сообщили в министерстве.Собеседник агентства уточнил, что к поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек и 19 единиц техники. Спасатели обследовали более 500 километров прибрежной линии, почти 600 квадратных километров с помощью авиации и беспилотных авиационных систем, а также свыше десяти квадратных километров морского дна.Решение об исследовании места крушения самолета было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа "посёлок Палана".

https://ria.ru/20210710/aviakatastrofa-1740717493.html

камчатский край

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2021

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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, крушение ан-26 на камчатке