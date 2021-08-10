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На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-26
На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-26 - РИА Новости, 10.08.2021
На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-26
Спасатели завершили обследование территорий на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке, поисковая операция длилась больше месяца, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.08.2021
2021-08-10T14:04
2021-08-10T14:24
происшествия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-26
крушение ан-26 на камчатке
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Спасатели завершили обследование территорий на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке, поисковая операция длилась больше месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли."На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26", - сообщили в министерстве.Собеседник агентства уточнил, что к поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек и 19 единиц техники. Спасатели обследовали более 500 километров прибрежной линии, почти 600 квадратных километров с помощью авиации и беспилотных авиационных систем, а также свыше десяти квадратных километров морского дна.Решение об исследовании места крушения самолета было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа "посёлок Палана".
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происшествия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-26, крушение ан-26 на камчатке
14:04 10.08.2021 (обновлено: 14:24 10.08.2021)
 
На Камчатке завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-26

МЧС: поисковая операция на месте крушения Ан-26 на Камчатке прекращена

© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краюПоисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке
Поисковые работы на месте крушения Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
© Фото : ГУ МЧС по по Камчатскому краю
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Спасатели завершили обследование территорий на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке, поисковая операция длилась больше месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Самолет Ан-26, принадлежащий "Камчатскому авиапредприятию", потерпел крушение 6 июля при выполнении рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту были 28 человек, все они погибли.
"На Камчатке завершена поисковая операция на месте крушения пассажирского самолёта Ан-26", - сообщили в министерстве.
Собеседник агентства уточнил, что к поисковым работам, которые длились более месяца, была привлечена группировка из более чем 100 человек и 19 единиц техники. Спасатели обследовали более 500 километров прибрежной линии, почти 600 квадратных километров с помощью авиации и беспилотных авиационных систем, а также свыше десяти квадратных километров морского дна.
Решение об исследовании места крушения самолета было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа "посёлок Палана".
Обломки потерпевшего крушение на Камчатке Ан-26 - РИА Новости, 1920, 10.07.2021
10 июля, 11:54
Появилось новое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке
 
ПроисшествияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-26Крушение Ан-26 на Камчатке
 
 
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