https://ria.ru/20220321/samolet-1779224869.html

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая - РИА Новости, 21.03.2022

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern разбился на юге Китая

На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер, на борту находились 132 человека, подтвердило Управление гражданской авиации КНР. РИА Новости, 21.03.2022

2022-03-21T11:06

2022-03-21T11:06

2022-03-21T15:14

в мире

китай

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На юге Китая потерпел крушение пассажирский лайнер, на борту находились 132 человека, подтвердило Управление гражданской авиации КНР."Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines потерял связь над городским округом Учжоу во время выполнения рейса Куньмин — Гуанчжоу. В настоящее время подтверждено, что самолет разбился", — указано в заявлении ведомства.Уточняется, что на борту находились 123 пассажира и девять членов экипажа. На место происшествия направили рабочую группу Управления гражданской авиации.По данным издания Global Times, к разбившемуся лайнеру выдвинулись 25 пожарных автомобилей и 117 спасателей, но из-за того, что крушение произошло в горной местности, пожарным пришлось добираться до места пешком.В общей сложности службы лесной пожарной безопасности направили в район ЧП 450 человек. Ожидается, что команда из провинции Гуандун из 300 пожарных прибудет на место в 18:30 (13:30 мск), а 150 спасателей из Гуанси-Чжуанского автономного района — к 22:00 (17:00 мск).Об авиакатастрофе ранее в понедельник сообщили СМИ Китая. По их данным, идут поисково-спасательные работы, известно, что на месте крушения начался лесной пожар, который позднее удалось потушить.Как заявили РИА Новости в российском генконсульстве в Гуанчжоу, информации о том, что на борту разбившегося лайнера находились российские граждане, нет.

https://ria.ru/20220321/krushenie-1779230121.html

https://ria.ru/20220321/aviakatastrofy-1779237858.html

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай