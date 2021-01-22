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WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии
WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии
Причиной крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла стать неисправность системы контроля двигателей и... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T07:33
2021-01-22T08:59
крушение индонезийского boeing 737-500
boeing 737
индонезия
в мире
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Причиной крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы.Как показала запись бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует ряд параметров полета воздушного судна.Вместо того чтобы, согласно инструкции, отключить систему, экипаж попытался восстановить ее работоспособность, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.Как отмечается, самолеты Boeing 737-500 могут безопасно летать при одном работающем двигателе, и пилотов обучают действиям в подобных ситуациях.Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.Пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед тем, как самолет спикировал в воду. Считается, что борт упал неповрежденным, его обломки разбросало на небольшое расстояние. Авиационные аналитики сообщают, что самолет перед крушением резко отклонился от курса. Возможными причинами называются погодные условия, ошибка пилота и технический сбой.На прошлой неделе водолазы смогли поднять со дна моря бортовой самописец, фиксирующий параметры полета. Речевой самописец пока не найден.
https://radiosputnik.ria.ru/20210115/indoneziya-1593186463.html
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крушение индонезийского boeing 737-500, boeing 737, индонезия, в мире

WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

07:33 22.01.2021 (обновлено: 08:59 22.01.2021)
 
© REUTERS / Antara Foto/M Risyal HidayatФрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение самолет Boeing 737-500
Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение самолет Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / Antara Foto/M Risyal Hidayat
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Причиной крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы.
Как показала запись бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует ряд параметров полета воздушного судна.
Вместо того чтобы, согласно инструкции, отключить систему, экипаж попытался восстановить ее работоспособность, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.
Как отмечается, самолеты Boeing 737-500 могут безопасно летать при одном работающем двигателе, и пилотов обучают действиям в подобных ситуациях.
Фрагмент самолета, найденный у берегов острова Ява, где потерпел крушение самолет Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 13:43
В Индонезии решили продлить поиски на месте крушения Boeing
Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.
Пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед тем, как самолет спикировал в воду. Считается, что борт упал неповрежденным, его обломки разбросало на небольшое расстояние. Авиационные аналитики сообщают, что самолет перед крушением резко отклонился от курса. Возможными причинами называются погодные условия, ошибка пилота и технический сбой.
На прошлой неделе водолазы смогли поднять со дна моря бортовой самописец, фиксирующий параметры полета. Речевой самописец пока не найден.
Корабль и лодки на месте поисков потерпевшего крушение в море рейса Sriwijaya Air SJ-182 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 21:20
В Индонезии сообщили о подключении США к расследованию крушения Boeing
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500Boeing 737ИндонезияВ мире
 
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