https://ria.ru/20210122/krushenie-1594102539.html

WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

WSJ назвала предварительную причину крушения Boeing 737 в Индонезии

Причиной крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла стать неисправность системы контроля двигателей и... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T07:33

2021-01-22T07:33

2021-01-22T08:59

крушение индонезийского boeing 737-500

boeing 737

индонезия

в мире

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Причиной крушения самолета Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air в Яванском море могла стать неисправность системы контроля двигателей и попытка экипажа ее устранить, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования авиакатастрофы.Как показала запись бортового самописца, пилоты столкнулись с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, который контролирует ряд параметров полета воздушного судна.Вместо того чтобы, согласно инструкции, отключить систему, экипаж попытался восстановить ее работоспособность, что могло вызвать дисбаланс в нагрузке на двигатели и усложнить управление самолетом.Как отмечается, самолеты Boeing 737-500 могут безопасно летать при одном работающем двигателе, и пилотов обучают действиям в подобных ситуациях.Пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air 9 января упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Сообщалось, что найдены обломки самолета и части тел. Глава Национального комитета по безопасности на транспорте сказал, что на борту были только граждане Индонезии.Пилоты не объявляли о чрезвычайной ситуации или технических проблемах перед тем, как самолет спикировал в воду. Считается, что борт упал неповрежденным, его обломки разбросало на небольшое расстояние. Авиационные аналитики сообщают, что самолет перед крушением резко отклонился от курса. Возможными причинами называются погодные условия, ошибка пилота и технический сбой.На прошлой неделе водолазы смогли поднять со дна моря бортовой самописец, фиксирующий параметры полета. Речевой самописец пока не найден.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/indoneziya-1593186463.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/proisshestviya-1592497589.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение индонезийского boeing 737-500, boeing 737, индонезия, в мире