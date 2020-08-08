Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200808/1575524373.html
Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
Число погибших в катастрофе самолета Boeing 737, совершившего в пятницу жесткую посадку в индийском штате Керала, выросло до 18 человек, сообщила авиакомпания... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:01
коронавирус covid-19
керала
boeing 737
индия
дубай (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519963_0:190:2952:1851_1400x0_80_0_0_4e49032f31e28a3b845fb6f27f1eb4f9.jpg
https://ria.ru/20200808/1575524025.html
https://ria.ru/20200807/1575513488.html
https://ria.ru/20200807/1575512193.html
1
керала
индия
дубай (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519963_0:190:2952:1851_1400x0_80_0_0_4e49032f31e28a3b845fb6f27f1eb4f9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519963_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_5d5b61bb202cd82e1d081cfa1e0594e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519963_427:0:2475:2048_1400x0_80_0_0_42f882a7b422ffed4fdd41d9b2a49462.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, керала, boeing 737, индия, дубай (город), в мире

Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии

13:01 08.08.2020
775
© REUTERS / StringerПассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
© REUTERS / Stringer
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг – РИА Новости. Число погибших в катастрофе самолета Boeing 737, совершившего в пятницу жесткую посадку в индийском штате Керала, выросло до 18 человек, сообщила авиакомпания Air India Express.
"Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай - Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут", - сообщила авиакомпания в Twitter.
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
12:49
Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
Согласно данным местных властей, в больницах "проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения", отмечает авиакомпания.
Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Как отмечает компания Air India Express, среди погибших – оба пилота самолета, жизнь четверых членов экипажа находится в безопасности.
Город Кожикоде также известен как Каликут, такое же название носит международный аэропорт города.
На месте инцидента с самолетом авиакомпании Air India
Вчера, 23:02
Раскрыты подробности неудачной посадки разбившегося в Индии самолета
Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури разместил фотографии с места катастрофы, на которых виден разломившийся самолет, у которого оторвана кабина пилотов вместе с первым рядом пассажирских кресел. Также кресла пассажиров вместе с их вещами лежат на земле. Хвост самолета также сломан в районе последних пассажирских рядов, и лежит, опираясь на склон, по которому съехал самолет.
По данным главы министерства гражданской авиации Индии, Boeing 737 совершал посадку во время дождя и разломился на две части после того, как упал со склона. Бортовые самописцы самолета найдены и переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии, которое начнет расследование инцидента.
Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажира, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.
Автомобили скрой помощи на месте жесткой посадки самолета Air India Express в индийском городе Кожикоде
Вчера, 22:27
Крупные авиакатастрофы в мире в 2018-2020 годах
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
000801
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19КералаBoeing 737ИндияДубай (город)В мире
Рекомендуем
Кадр из фильма Джон Уик 3
Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала
Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
Автомобиль Следственного комитета РФ
Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
Президент РФ Владимир Путин
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
Мороженое в кокосе
В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
Видеообращение ВРИО губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева во время посещения Чегдомына
"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
Последствия взрыва в Бейруте
Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
Камнепад в Дагестане
Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
Президент компании Faberlic Алексей Нечаев
Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
Кошка породы британская короткошерстная на международной выставке Кэтсбург 2017 в Москве
Названы самые популярные у россиян породы кошек
Виталий Милонов
Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
Предвыборный плакат на улице Минска
Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
Архимандрит Герман (Чесноков)
Известный экзорцист РПЦ умер от коронавируса
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:49В США за сутки выявили более 58 тысяч случаев коронавируса
14:41В Иркутской области продлили ограничения из-за коронавируса
14:37Капитан перевозившего селитру в Бейрут судна рассказал, как она хранилась
14:17МИД раскритиковал решение Трампа по TikTok
14:11Милонов рассказал, зачем чиновникам летать бизнес-классом
14:00Озвучены результаты вскрытия тела девочки, умершей в монастыре на Урале
13:42Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в Бейруте
13:36Глава штаба Лукашенко рассказал о вранье и вбросах накануне выборов
13:23Названы самые популярные у россиян породы кошек
13:19Дегтярев выяснит, кто ремонтировал рухнувший под молодоженами мост
13:11В Нью-Йорке легализовали мороженое с ликером
13:06Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой
13:06Алексей Нечаев стал председателем партии "Новые люди"
13:01Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
12:58Анонсирован выход пятой части боевика "Джон Уик"
12:49Мощный камнепад в Дагестане попал на видео
12:49Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку
12:35"Чудовищные условия". Дегтярев поручил расселить бараки в Тырме
12:27В Самаре потушили пожар, где горели десять домов
12:21Предсказавший победу Трампа профессор сделал прогноз по выборам
Лента новостейМолния