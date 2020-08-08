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Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии
Число погибших в катастрофе самолета Boeing 737, совершившего в пятницу жесткую посадку в индийском штате Керала, выросло до 18 человек, сообщила авиакомпания... РИА Новости, 08.08.2020
2020-08-08T13:01
2020-08-08T13:01
коронавирус covid-19
керала
boeing 737
индия
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1
керала
индия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/08/1575519963_0:190:2952:1851_1400x0_80_0_0_4e49032f31e28a3b845fb6f27f1eb4f9.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, керала, boeing 737, индия, дубай (город), в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг – РИА Новости.
Число погибших в катастрофе самолета Boeing 737
, совершившего в пятницу жесткую посадку в индийском штате Керала
, выросло до 18 человек, сообщила авиакомпания Air India Express.
"Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай
- Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут", - сообщила авиакомпания в Twitter
.
Согласно данным местных властей, в больницах "проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения", отмечает авиакомпания.
Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Как отмечает компания Air India Express, среди погибших – оба пилота самолета, жизнь четверых членов экипажа находится в безопасности.
Город Кожикоде также известен как Каликут, такое же название носит международный аэропорт города.
Ранее министр гражданской авиации Индии
Хардип Сингх Пури разместил фотографии с места катастрофы, на которых виден разломившийся самолет, у которого оторвана кабина пилотов вместе с первым рядом пассажирских кресел. Также кресла пассажиров вместе с их вещами лежат на земле. Хвост самолета также сломан в районе последних пассажирских рядов, и лежит, опираясь на склон, по которому съехал самолет.
По данным главы министерства гражданской авиации Индии, Boeing 737 совершал посадку во время дождя и разломился на две части после того, как упал со склона. Бортовые самописцы самолета найдены и переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии, которое начнет расследование инцидента.
Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажира, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.
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