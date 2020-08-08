Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолета в Индии

Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала

Пассажирский самолет развалился при заходе на посадку в индийском городе Кежикод, штат Керала

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг – РИА Новости. Число погибших в катастрофе самолета Число погибших в катастрофе самолета Boeing 737 , совершившего в пятницу жесткую посадку в индийском штате Керала , выросло до 18 человек, сообщила авиакомпания Air India Express.

"Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай - Каликут пролетел над взлетно-посадочной полосой при посадке в Международном аэропорту Каликут", - сообщила авиакомпания в Twitter

Согласно данным местных властей, в больницах "проходят лечение 149 пассажиров, 22 из них получили тяжелые ранения", отмечает авиакомпания.

Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Как отмечает компания Air India Express, среди погибших – оба пилота самолета, жизнь четверых членов экипажа находится в безопасности.

Город Кожикоде также известен как Каликут, такое же название носит международный аэропорт города.

Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури разместил фотографии с места катастрофы, на которых виден разломившийся самолет, у которого оторвана кабина пилотов вместе с первым рядом пассажирских кресел. Также кресла пассажиров вместе с их вещами лежат на земле. Хвост самолета также сломан в районе последних пассажирских рядов, и лежит, опираясь на склон, по которому съехал самолет.

По данным главы министерства гражданской авиации Индии, Boeing 737 совершал посадку во время дождя и разломился на две части после того, как упал со склона. Бортовые самописцы самолета найдены и переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии, которое начнет расследование инцидента.

Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажира, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.