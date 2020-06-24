Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн - РИА Новости. Предварительное расследование катастрофы самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320 в Карачи в мае этого года показало, что пилот самолета и диспетчер аэропорта не следовали установленным процедурам, сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан, представляя в Национальной ассамблее Пакистана предварительный доклад о катастрофе.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. В результате катастрофы погибли 97 находившихся на борту человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка.
Согласно данным предварительного отчета, самолет был полностью исправен. Хан сообщил, что при первой попытке приземления самолет не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей.
"И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол. Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, с другой стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей", - цитирует министра телеканал Geo TV.
Хан отметил, что бортовой самописец работал все время и записал все переговоры в кабине пилота.
"Голосовой самописец работал до последней секунды, он записал голоса пилота и экипажа с диспетчером воздушного движения, и я его слышал. Оборудование было вывезено во Францию, и 2 июня оно было расшифровано", - сообщил министр.
Хан отметил, что согласно записи самописца, пилот самолета не обратил внимания на предупреждение о высоте полета, заявив, что самолет будет "управляться". Министр отметил, что оба пилота обсуждали коронавирус, который затронул их семьи, и не были сосредоточены на самолете, что в итоге привело к катастрофе. Он также отметил, что бортпроводники и авиадиспетчеры также несут ответственность за трагедию.
"Те, кто умер, да простит их Господь. Те, кто несет ответственность, будут привлечены к ответственности", - добавил он.
Министр добавил, что полный отчет о расследовании трагедии будет представлен через год.
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