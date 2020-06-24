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Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи
Предварительное расследование катастрофы самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320 в Карачи в мае этого года показало, что пилот самолета и... РИА Новости, 24.06.2020
2020-06-24T11:18
крушение пассажирского самолета в пакистане
airbus а320
карачи
пакистан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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крушение пассажирского самолета в пакистане, airbus а320, карачи, пакистан, в мире

Опубликованы итоги предварительного расследования крушения А320 в Карачи

11:18 24.06.2020
6956
© РИА Новости / Мажар Абид / Перейти в фотобанкРазбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
Разбор завалов и тушение пожара на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
© РИА Новости / Мажар Абид
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн - РИА Новости. Предварительное расследование катастрофы самолета "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320 в Карачи в мае этого года показало, что пилот самолета и диспетчер аэропорта не следовали установленным процедурам, сообщил министр авиации Гулам Сарвар Хан, представляя в Национальной ассамблее Пакистана предварительный доклад о катастрофе.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. В результате катастрофы погибли 97 находившихся на борту человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка.
Военнослужащие и автомобили скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
4 июня, 05:23
СМИ: пилот рухнувшего в Пакистане самолета нарушил инструкцию при посадке
Согласно данным предварительного отчета, самолет был полностью исправен. Хан сообщил, что при первой попытке приземления самолет не выпустил шасси и трижды коснулся взлетно-посадочной полосы, что привело к повреждению его двигателей.
"И пилоты, и диспетчеры не соблюдали протокол. Пилот проигнорировал указания авиадиспетчеров, а они, с другой стороны, не проинформировали пилота о столкновении двигателей с землей", - цитирует министра телеканал Geo TV.
Хан отметил, что бортовой самописец работал все время и записал все переговоры в кабине пилота.
Сотрудники специальных служб извлекают тела погибших на месте крушения пассажирского самолета Airbus A-320 авиакомпании Pakistan International Airlines (PIA) в Карачи
23 мая, 11:10
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
"Голосовой самописец работал до последней секунды, он записал голоса пилота и экипажа с диспетчером воздушного движения, и я его слышал. Оборудование было вывезено во Францию, и 2 июня оно было расшифровано", - сообщил министр.
Хан отметил, что согласно записи самописца, пилот самолета не обратил внимания на предупреждение о высоте полета, заявив, что самолет будет "управляться". Министр отметил, что оба пилота обсуждали коронавирус, который затронул их семьи, и не были сосредоточены на самолете, что в итоге привело к катастрофе. Он также отметил, что бортпроводники и авиадиспетчеры также несут ответственность за трагедию.
"Те, кто умер, да простит их Господь. Те, кто несет ответственность, будут привлечены к ответственности", - добавил он.
Министр добавил, что полный отчет о расследовании трагедии будет представлен через год.
Крушение пассажирского самолета в Пакистане
© AFP 2020 / Asif Hassan

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

Дым на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
© AFP 2020 / Asif Hassan

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© REUTERS / Akhtar Soomro

Самолет рухнул на жилые дома.

Машины скорой помощи на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
© AFP 2020 / Asif Hassan

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Погибли как минимум 90 человек.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

Мужчина помогает пострадавшим на месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

На месте крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
© AFP 2020 / Asif Hassan

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

Люди возле места крушения пассажирского самолета в жилом районе недалеко от аэропорта в Карачи
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
1 из 10

Airbus A320 вылетел из Лахора в 08:05 и через полтора часа предпринял попытку посадки.

© AFP 2020 / Asif Hassan
2 из 10

Согласно опубликованной выдержке текста переговоров экипажа, пилот сообщил о потере двигателя и получил от диспетчера информацию о доступе к взлетно-посадочной полосе.

© REUTERS / TWITTER/SHAHABNAFEES
3 из 10

Вслед за этим пилот передал сигнал бедствия, и вскоре связь с авиалайнером была потеряна.

© AFP 2020 / Asif Hassan
4 из 10

Самолет рухнул на жилые дома.

© REUTERS / Akhtar Soomro
5 из 10

На место крушения тут же прибыли армейские силы быстрого реагирования и пять пожарных бригад.

© AFP 2020 / Asif Hassan
6 из 10

На борту разбившегося авиалайнера был 91 пассажир и семь членов экипажа.

© AFP 2020 / Asif Hassan
7 из 10

Погибли как минимум 90 человек.

© AFP 2020 / Asif Hassan
8 из 10

Пострадали жители домов, на которые упал самолет.

© AFP 2020 / Asif Hassan
9 из 10

Власти Пакистана считают возможной причиной трагедии технический сбой, но подчеркивают, что выводы делать рано.

© AFP 2020 / Asif Hassan
10 из 10

Премьер-министр Имран Хан сообщил о начале немедленного расследования авиакатастрофы.

© AFP 2020 / Asif Hassan
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Крушение пассажирского самолета в ПакистанеAirbus А320КарачиПакистанВ мире
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