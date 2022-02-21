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Биография Николая Расторгуева

Биография Николая Расторгуева - РИА Новости, 21.02.2022

Биография Николая Расторгуева

Российский певец, лидер группы "Любэ", народный артист России Николай Вячеславович Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково Раменского района... РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T02:27

2022-02-21T02:27

2022-02-21T02:27

справки

николай расторгуев

московская область (подмосковье)

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Российский певец, лидер группы "Любэ", народный артист России Николай Вячеславович Расторгуев родился 21 февраля 1957 года в поселке Быково Раменского района Московской области. Детство будущего певца прошло в подмосковном городе Лыткарино. Окончил Московский институт горной промышленности. С 1978 года Николай Расторгуев работал на эстраде солистом вокально-инструментальных ансамблях "Шестеро молодых" (1978-1980), "Лейся, песня" (1980-1985), группе "Рондо" (1985-1986), "Здравствуй, песня" (1986-1987). В декабре 1985 года Расторгуев познакомился с композитором Игорем Матвиенко, который в то время был музыкальным руководителем ансамбля "Здравствуй, песня!".В 1987 году у Матвиенко появилась идея создания нового музыкального коллектива с национально-патриотическим уклоном и мужественным вокалом.Матвиенко и Расторгуев начали работу над новым альбомом 14 января 1989 года, этот день считается официальной датой рождения группы "Любэ". Первыми записанными песнями были "Люберцы" и "Батька Махно". Дебютный альбом группы, выпущенный в 1989 году, получил название "Атас".С конца 1989 года песни группы "Любэ" занимали лидирующие строчки хит-парадов: "Атас", "Не рубите, мужики", "Рулетка", "Не валяй дурака, Америка" и др. На "Рождественских встречах" 1989 года певицей Аллой Пугачевой был предложен сценический образ Расторгуева – военная форма образца 1939 года. В 1990-х годах Николай Расторгуев и группа "Любэ" много и успешно гастролировали по России и за рубежом. За первые три года существования группы было организовано около 800 концертов, на которых побывало более трех миллионов человек. В 1992 году вышел альбом "Кто сказал, что мы плохо жили?" с песнями "Давай, наяривай", "Тулупчик заячий", "Помилуй, Господи, нас, грешных", "Трамвай пятерочка", ставшими хитами. В 1996 году группа выпустила альбом "Комбат", песни из этого альбома – "Улочки московские", "Самоволочка", "Главное, что есть ты у меня" – сразу стали популярными, а песня "Комбат" заняла первые строчки российских хит-парадов. В 1997 году вышли сборники "Собрание сочинений" и "Песни о людях". Продолжили дискографию "Любэ" альбомы "Песни из концертной программы" (1998), "Полустаночки" (2000), "Давай за…" (2002), "Юбилей" (2002).9 мая 2001 года на Красной площади прошел живой концерт "Любэ" в честь Дню Победы.15 ноября 2002 года группа приняла участие в церемонии "Золотой граммофон", где ее песня "Давай за" была признана "Лучшей песней года". В 2003 году группа "Любэ" специально ко Дню защитника Отечества выпустила тематический сборник своих "военных" песен – "Ребята нашего полка". В него вошли песни "Комбат", "Солдат", "Там, за туманами", "Главное, что есть ты у меня", "Самоволочка", "Позови меня тихо по имени", "Давай за…". Также в альбом были включены исполненные Николаем Расторгуевым песни "Служили два товарища", "Последний бой" и кавер-версии песен Владимира Высоцкого "На братских могилах" и "Песня о звездах". В 2005 году "Любэ" выпустила альбом "Рассея". На диске был представлен дуэт Николая Расторгуева с Никитой Михалковым – композиция "Мой конь" на стихи белогвардейского офицера Николая Туроверова. В пластинку также была включена песня "Ясный сокол", которую группа записала с Сергеем Мазаевым и Николаем Фоменко. В феврале 2009 года группа "Любэ" отметила свое 20-летие в Кремле, в честь которого выпустила альбом "Свои". В апреле 2009 года Николай Расторгуев перенес сложную операцию по пересадке почки, однако уже 12 июня принял участие в праздничном концерте на Красной площади в День России.В 2012 году свой юбилей Расторгуев отметил большим концертом в "Крокус Сити Холле". В 2015 году вышел один из последних альбомов "Любэ" – "За тебя, Родина-Мать!".Помимо вокального творчества Николай Расторгуев освоил актерскую профессию.В 1994 году он сыграл главную роль в картине "Зона Любэ", снимался в музыкальных фильмах "Старые песни о главном" (1996, 1997, 1998), комедии "На бойком месте (1998), криминальном фильме "Чек" (2000), киноленте "Женское счастье" (2001).Сыграл Шарнина в сериале "Полосатое лето" (2003), Федора Кузьмича в криминальной комедии "Деньги" (2014), Марка Бернеса в сериале "Людмила Гурченко" (2015).Песни в его исполнении звучат в фильмах и сериалах "Горячая точка" (1998), "Каменская" (1999-2000), "Адмиралъ" (2008), "Господа офицеры: Спасти императора" (2008), "Пыльная работа" (2011), "Семейный детектив" (2011-2012), "Такая работа" (2014-2016).Музыкант также занимается продюсированием кино. В частности, в 2013 году продюсерская компания Николая Расторгуева выпустила на DVD полнометражный фильм "Без воинского звания", где он исполнил главную роль. В 2002 году Николай Расторгуев дебютировал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского в спектакле Андрея Максимова "Любовь в двух действиях". В 2005 году был телеведущим цикла документальных программ "Вещи войны". В 2006 году вступил в партию "Единая Россия", в 2010 году стал депутатом Госдумы РФ V созыва от Ставропольского края, был членом Комитета по культуре.В 2021 году Николай Расторгуев стал членом федерального штаба общественной поддержки партии "Единая Россия". Николай Расторгуев – народный артист РФ (2002). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007), Почета (2012), Александра Невского (2020). Расторгуев женат вторым браком. У певца двое сыновей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

московская область (подмосковье)

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справки, николай расторгуев, московская область (подмосковье)