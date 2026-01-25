https://ria.ru/20260125/chp-2070187957.html
Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов
Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов - РИА Новости, 25.01.2026
Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов
Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов ушел из жизни в возрасте 69 лет, сообщил коллектив ВИА "Лейся, песня" в своем сообществе в соцсети... РИА Новости, 25.01.2026
кстово
нижегородская область
россия
николай расторгуев
владимир высоцкий (автор песен)
любэ
происшествия
кстово
нижегородская область
россия
Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов
Умер экс-участник группы "Любэ" Юрий Рыманов
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов ушел из жизни в возрасте 69 лет, сообщил
коллектив ВИА "Лейся, песня" в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".
"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов - великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него", - говорится в сообщении.
Коллектив ансамбля также отметил, что его исполнительский талант особенно запомнился в их совместной работе в шоу "Суперстар", где они стали финалистами конкурса. Кроме того, в коллективе подчеркнули, что и в обычной концертной деятельности Рыманов всегда оставался тем самым музыкантом, до уровня которого хотелось дотянуться.
"Спасибо тебе за то, что был с нами! Упокой душу Господи", - заключили в пресс-службе ВИА "Лейся, песня".
Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово
Горьковской области (сейчас - Нижегородская область
). Его профессиональная карьера началась на сцене в составе ВИА "Шестеро молодых" в 1977 году. С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ
", затем в ВИА "Лейся, песня" с участием народного артиста РФ Николая Расторгуева
, а также сотрудничал с Владимиром Высоцким
. В 2010 году, после ухода из "Любэ", стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.