Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов
16:32 25.01.2026
Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов
© Фото : соцсети музыкантаРоссийский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов
© Фото : соцсети музыканта
Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов ушел из жизни в возрасте 69 лет, сообщил коллектив ВИА "Лейся, песня" в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".
"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов - великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него", - говорится в сообщении.
Коллектив ансамбля также отметил, что его исполнительский талант особенно запомнился в их совместной работе в шоу "Суперстар", где они стали финалистами конкурса. Кроме того, в коллективе подчеркнули, что и в обычной концертной деятельности Рыманов всегда оставался тем самым музыкантом, до уровня которого хотелось дотянуться.
"Спасибо тебе за то, что был с нами! Упокой душу Господи", - заключили в пресс-службе ВИА "Лейся, песня".
Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (сейчас - Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась на сцене в составе ВИА "Шестеро молодых" в 1977 году. С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ", затем в ВИА "Лейся, песня" с участием народного артиста РФ Николая Расторгуева, а также сотрудничал с Владимиром Высоцким. В 2010 году, после ухода из "Любэ", стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.
 
Кстово, Нижегородская область, Россия, Николай Расторгуев, Владимир Высоцкий (автор песен), Любэ
 
 
