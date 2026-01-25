Умер российский гитарист и композитор Юрий Рыманов

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов ушел из жизни в возрасте 69 лет, Российский гитарист, композитор и певец Юрий Рыманов ушел из жизни в возрасте 69 лет, сообщил коллектив ВИА "Лейся, песня" в своем сообществе в соцсети "ВКонтакте".

"Ушел наш Юра... Юрий Рыманов - великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться. Он несомненно привнес в наш коллектив особый, ни с чем не сравнимый воздух исполнительского качества исходившего от него", - говорится в сообщении.

Коллектив ансамбля также отметил, что его исполнительский талант особенно запомнился в их совместной работе в шоу "Суперстар", где они стали финалистами конкурса. Кроме того, в коллективе подчеркнули, что и в обычной концертной деятельности Рыманов всегда оставался тем самым музыкантом, до уровня которого хотелось дотянуться.