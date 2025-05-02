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Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:15 02.05.2025 (обновлено: 14:13 02.05.2025)
https://ria.ru/20250502/pobeda-2014671390.html
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.05.2025
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте к 80-летию Победы "Музыка Победы", написал он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:15:00+03:00
2025-05-02T14:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
игорь матвиенко
николай расторгуев
олег газманов
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
новости культуры
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте к 80-летию Победы "Музыка Победы", написал он в своем Telegram-канале. "Привет, родные! Сегодня выходит альбом с песнями военных лет "Музыка Победы". Этот проект специально к 80-летию Великой Победы создали продюсерские центры Игоря Матвиенко, "Интеграция" и VK Records. Вместе с Николаем Расторгуевым, Олегом Газмановым, Полиной Гагариной и другими артистами мы поём песни той эпохи, чтобы сохранить память о героизме советских солдат. Я спел песню "Тёмную ночь". Даже не спел, а рассказал историю", - написал Shaman. Альбом "Музыка Победы" уже доступен на стриминговых платформах, песни также войдут в ротацию радиостанций. "Собранные средства от прослушивания песен будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников СВО", - добавил артист.
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игорь матвиенко, николай расторгуев, олег газманов, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры, россия, великая отечественная война (1941-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Игорь Матвиенко, Николай Расторгуев, Олег Газманов, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Новости культуры, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы

Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте "Музыка Победы"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевец Shaman
Певец Shaman - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Певец Shaman. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте к 80-летию Победы "Музыка Победы", написал он в своем Telegram-канале.
«
"Привет, родные! Сегодня выходит альбом с песнями военных лет "Музыка Победы". Этот проект специально к 80-летию Великой Победы создали продюсерские центры Игоря Матвиенко, "Интеграция" и VK Records. Вместе с Николаем Расторгуевым, Олегом Газмановым, Полиной Гагариной и другими артистами мы поём песни той эпохи, чтобы сохранить память о героизме советских солдат. Я спел песню "Тёмную ночь". Даже не спел, а рассказал историю", - написал Shaman.
Альбом "Музыка Победы" уже доступен на стриминговых платформах, песни также войдут в ротацию радиостанций.
"Собранные средства от прослушивания песен будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников СВО", - добавил артист.
Певец Shaman и участник программы Песни от всей души Егор Бахарев выступают на праздничном концерте SHAMAN ПОБЕДА! в честь Дня Государственного флага РФ на Красной площади в Москве. 22 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеИгорь МатвиенкоНиколай РасторгуевОлег ГазмановДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНовости культурыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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