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Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.05.2025
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте к 80-летию Победы "Музыка Победы", написал он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025
2025-05-02T13:15:00+03:00
2025-05-02T13:15:00+03:00
2025-05-02T14:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
игорь матвиенко
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олег газманов
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте к 80-летию Победы "Музыка Победы", написал он в своем Telegram-канале. "Привет, родные! Сегодня выходит альбом с песнями военных лет "Музыка Победы". Этот проект специально к 80-летию Великой Победы создали продюсерские центры Игоря Матвиенко, "Интеграция" и VK Records. Вместе с Николаем Расторгуевым, Олегом Газмановым, Полиной Гагариной и другими артистами мы поём песни той эпохи, чтобы сохранить память о героизме советских солдат. Я спел песню "Тёмную ночь". Даже не спел, а рассказал историю", - написал Shaman. Альбом "Музыка Победы" уже доступен на стриминговых платформах, песни также войдут в ротацию радиостанций. "Собранные средства от прослушивания песен будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников СВО", - добавил артист.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь матвиенко, николай расторгуев, олег газманов, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры, россия, великая отечественная война (1941-1945)
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Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы
Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте "Музыка Победы"