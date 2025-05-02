https://ria.ru/20250502/pobeda-2014671390.html

Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы

Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы - РИА Новости, 02.05.2025

Shaman исполнил песню "Темная ночь" в спецпроекте к 80-летию Победы

Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте к 80-летию Победы "Музыка Победы", написал он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2025

2025-05-02T13:15:00+03:00

2025-05-02T13:15:00+03:00

2025-05-02T14:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

игорь матвиенко

николай расторгуев

олег газманов

день победы

80-летие победы в великой отечественной войне

новости культуры

россия

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Shaman исполнил песню "Темная ночь" в специальном проекте к 80-летию Победы "Музыка Победы", написал он в своем Telegram-канале. "Привет, родные! Сегодня выходит альбом с песнями военных лет "Музыка Победы". Этот проект специально к 80-летию Великой Победы создали продюсерские центры Игоря Матвиенко, "Интеграция" и VK Records. Вместе с Николаем Расторгуевым, Олегом Газмановым, Полиной Гагариной и другими артистами мы поём песни той эпохи, чтобы сохранить память о героизме советских солдат. Я спел песню "Тёмную ночь". Даже не спел, а рассказал историю", - написал Shaman. Альбом "Музыка Победы" уже доступен на стриминговых платформах, песни также войдут в ротацию радиостанций. "Собранные средства от прослушивания песен будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников СВО", - добавил артист.

https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

игорь матвиенко, николай расторгуев, олег газманов, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне, новости культуры, россия, великая отечественная война (1941-1945)