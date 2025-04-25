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В Москве презентовали проект "Музыка Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:40 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/proekt--2013526393.html
В Москве презентовали проект "Музыка Победы"
В Москве презентовали проект "Музыка Победы" - РИА Новости, 25.04.2025
В Москве презентовали проект "Музыка Победы"
Музыкальный проект "Музыка Победы" презентовали в Новом Манеже в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:40:00+03:00
2025-04-25T23:40:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир машков
общество
день победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Музыкальный проект "Музыка Победы" презентовали в Новом Манеже в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. "Музыка, песни сопровождают нас на протяжении всей жизни. Песня как выражение самых глубоких чувств необходима нам всегда. В такие великие события, как Великая Победа, без песни нельзя", - сказал председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Легендарные композиции прозвучали в современных аранжировках в исполнении популярных артистов, таких, как народный артист РФ Николай Расторгуев, Татьяна Куртукова, Виктория Дайнеко, Соя, группа "Катюша" и другие. По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, проект "Музыка Победы" был реализован буквально за несколько недель. Народный артист РФ, музыкальный продюсер Игорь Матвиенко отметил, что молодые артисты сумели справиться с непростой задачей исполнений легендарных композиций. "Скупая мужская слеза даже навернулась", - добавил продюсер. Проект реализован при поддержке продюсерского центра Матвиенко, продюсерского центра "Интеграция" и лейбла VK Records.
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россия, владимир машков, общество, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Машков, Общество, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Москве презентовали проект "Музыка Победы"

В Новом Манеже в Москве презентовали проект "Музыка Победы"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУкрашение Москвы ко Дню Победы
Украшение Москвы ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Музыкальный проект "Музыка Победы" презентовали в Новом Манеже в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
"Музыка, песни сопровождают нас на протяжении всей жизни. Песня как выражение самых глубоких чувств необходима нам всегда. В такие великие события, как Великая Победа, без песни нельзя", - сказал председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков.
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Легендарные композиции прозвучали в современных аранжировках в исполнении популярных артистов, таких, как народный артист РФ Николай Расторгуев, Татьяна Куртукова, Виктория Дайнеко, Соя, группа "Катюша" и другие.
По словам начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова, проект "Музыка Победы" был реализован буквально за несколько недель.
Народный артист РФ, музыкальный продюсер Игорь Матвиенко отметил, что молодые артисты сумели справиться с непростой задачей исполнений легендарных композиций.
"Скупая мужская слеза даже навернулась", - добавил продюсер.
Проект реализован при поддержке продюсерского центра Матвиенко, продюсерского центра "Интеграция" и лейбла VK Records.
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