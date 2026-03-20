00:42 20.03.2026
Зацепина поздравили со столетием в Кремлевском дворце
Зацепина поздравили со столетием в Кремлевском дворце
Народного артиста России Александра Зацепина на сцене Кремлевского дворца поздравили со столетием, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.03.2026
Композитор Александр Зацепин. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Народного артиста России Александра Зацепина на сцене Кремлевского дворца поздравили со столетием, передает корреспондент РИА Новости.
Зацепин 10 марта отметил юбилей, ему исполнилось 100 лет. Юбилейный концерт "Про100 Зацепин" прошел в Большом зале Кремлевского дворца в четверг.
"Вся наша любовь сегодня только вам, Александр Сергеевич", - произнес со сцены народный артист России Игорь Крутой, открывая праздничный вечер.
Зрители встретили юбиляра с включенными фонариками, они искупали композитора в овациях и скандировали "с юбилеем" на протяжении нескольких минут.
Ведущей праздничного вечера выступила Яна Чурикова.
В сопровождении концертного оркестра под управлением заслуженного артиста РФ Николая Устюжанина прозвучали знаменитые произведения Зацепина "Есть только миг", "Все-равно ты будешь мой", "Куда уходит детство", "Все было", "Песня про Зайцев", "Любовь одна виновата", "Ищу тебя" и многие другие.
В этот вечер на сцену с поздравлениями вышли Игорь Крутой, Ильдар и Аскар Абдразаковы, Николай Расторгуев, Дмитрий Маликов, Полина Гагарина, Дима Билан, Пелагея, Алсу, Хор и Сопрано Турецкого, Таисия Повалий и другие. Все без исключения артисты дарили композитору цветы после исполнения песен.
"Александр Сергеевич - настоящий триумфатор музыки, музыкальный талисман нашей страны. Для нас большая честь и привилегия петь ваши песни. Крепкого вам здоровья, низкий поклон. Вот оно счастье для меня, как артиста, просто постоять рядом с вами", - заключил народный артист РФ Михаил Турецкий.
Также маэстро поздравили артисты театра, кино и телевидения Наталья Варлей, Дмитрий Харатьян, Александр Олешко, Нонна Гришаева, Екатерина Гусева и многие другие.
"Великий маэстро, спасибо вам за мир чудесной, волшебной, неземной, божественной музыки, которую вы нам подарили. Моя душа мне подсказывает, что вы всегда работали в соавторстве с Богом. Храни вас Господь", - заключила заслуженная артистка России Екатерина Гусева.
Торжественный вечер завершился совместным выступлением артистов Театра Зацепина и всех остальных участников шоу с песней "Молодость". Зрители аплодировали стоя, кричали "браво" и без остановки несли юбиляру цветы.
Зацепину также преподнесли в подарок большой трехъярусный торт, украшенный золотыми памятными знаками, которые он лично раздал зрителям со сцены.
За свою жизнь Зацепин написал свыше 300 произведений. Его музыка играет более, чем в сотне фильмов, многие из которых стали классикой отечественного кинематографа.
