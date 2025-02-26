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В Петербурге прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"
В Петербурге прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир" - РИА Новости, 26.02.2025
В Петербурге прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"
Премьера этно-оперы постановки народного артиста РФ, композитора Игоря Матвиенко "Князь Владимир" прошла в Петербурге в Ледовом дворце, передает корреспондент... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T22:34:00+03:00
2025-02-26T22:34:00+03:00
2025-02-26T22:34:00+03:00
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санкт-петербург
shaman (ярослав дронов)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Премьера этно-оперы постановки народного артиста РФ, композитора Игоря Матвиенко "Князь Владимир" прошла в Петербурге в Ледовом дворце, передает корреспондент РИА Новости. По примерным оценкам, ее посетили около 10 тысяч человек. Зал Ледового дворца вмещает в себя более 12 тысяч зрителей, на постановке зал был заполнен более чем на 80%. Этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель. Главную роль князя Владимира исполнил певец Shaman, образ его наставника Федора воплотил народный артист РФ Николай Расторгуев, Рогнеду, жену Владимира, сыграла певица Соя. Также в шоу задействованы ведущие солисты оперной сцены и профессиональные фольклорные ансамбли.
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В Петербурге прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"
Премьера этно-оперы "Князь Владимир" прошла в Ледовом дворце в Петербурге