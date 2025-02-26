https://ria.ru/20250226/peterburg-2001827903.html

В Петербурге прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"

В Петербурге прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир" - РИА Новости, 26.02.2025

В Петербурге прошла премьера этно-оперы "Князь Владимир"

Премьера этно-оперы постановки народного артиста РФ, композитора Игоря Матвиенко "Князь Владимир" прошла в Петербурге в Ледовом дворце, передает корреспондент... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T22:34:00+03:00

2025-02-26T22:34:00+03:00

2025-02-26T22:34:00+03:00

культура

россия

игорь матвиенко

князь владимир

санкт-петербург

shaman (ярослав дронов)

николай расторгуев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 фев - РИА Новости. Премьера этно-оперы постановки народного артиста РФ, композитора Игоря Матвиенко "Князь Владимир" прошла в Петербурге в Ледовом дворце, передает корреспондент РИА Новости. По примерным оценкам, ее посетили около 10 тысяч человек. Зал Ледового дворца вмещает в себя более 12 тысяч зрителей, на постановке зал был заполнен более чем на 80%. Этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, его роли в крещении Руси и объединении русских земель. Главную роль князя Владимира исполнил певец Shaman, образ его наставника Федора воплотил народный артист РФ Николай Расторгуев, Рогнеду, жену Владимира, сыграла певица Соя. Также в шоу задействованы ведущие солисты оперной сцены и профессиональные фольклорные ансамбли.

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россия, игорь матвиенко, князь владимир, санкт-петербург, shaman (ярослав дронов) , николай расторгуев