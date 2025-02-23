Рейтинг@Mail.ru
Лавров исполнил мечту двух детей о концерте "Любэ" - РИА Новости, 23.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 23.02.2025 (обновлено: 19:56 23.02.2025)
https://ria.ru/20250223/lavrov-2001158484.html
Лавров исполнил мечту двух детей о концерте "Любэ"
Лавров исполнил мечту двух детей о концерте "Любэ" - РИА Новости, 23.02.2025
Лавров исполнил мечту двух детей о концерте "Любэ"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осуществил мечту двоих детей, загадавших в рамках всероссийской акции "Елка желаний" побывать на концерте группы... РИА Новости, 23.02.2025
2025-02-23T19:42:00+03:00
2025-02-23T19:56:00+03:00
россия
королев
мариуполь
сергей лавров
николай расторгуев
любэ
государственный кремлевский дворец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001160198_0:33:1197:706_1920x0_80_0_0_6e4e9a6c9c9775d202f46bf13862448d.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осуществил мечту двоих детей, загадавших в рамках всероссийской акции "Елка желаний" побывать на концерте группы "Любэ", сообщили в МИД. В декабре 2024 года Лавров, принявший участие в акции, снял с новогодней елки в том числе шарики с желаниями Матвея из подмосковного Королёва и Полины из Мариуполя. Они хотели побывать на концерте "Любэ" и встретиться с солистом Николаем Расторгуевым. Министр отметил, что с удовольствием выполнит пожелания. "На этой неделе, 21 февраля, Полина, Матвей вместе с родителями смогли насладиться творчеством любимого исполнителя на концерте группы "Любэ" в Государственном Кремлёвском дворце! После концерта Полина, которая помимо пения увлекается также изобразительным искусством рисованием, подарила одну из своих работ Николаю Расторгуеву", - говорится в Telegram-канале МИД РФ. Там же отмечается, что еще в январе ребята посетили министерство, где встретились с Лавровым и Расторгуевым. Кроме этого, они поближе познакомились с Москвой и побывали в музеях Кремля. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
https://rsport.ria.ru/20250107/valieva-1992774488.html
россия
королев
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001160198_197:148:941:706_1920x0_80_0_0_22ca941e9224f6bae627534ca9ad5b7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, королев, мариуполь, сергей лавров, николай расторгуев, любэ, государственный кремлевский дворец
Россия, Королев, Мариуполь, Сергей Лавров, Николай Расторгуев, Любэ, Государственный Кремлевский дворец
Лавров исполнил мечту двух детей о концерте "Любэ"

Глава МИД Лавров осуществил мечту двух детей побывать на концерте группы "Любэ"

© Пресс-служба МИД РоссииПолина подарила одну из своих работ Николаю Расторгуеву. Кадр видео
Полина подарила одну из своих работ Николаю Расторгуеву. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© Пресс-служба МИД России
Полина подарила одну из своих работ Николаю Расторгуеву. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осуществил мечту двоих детей, загадавших в рамках всероссийской акции "Елка желаний" побывать на концерте группы "Любэ", сообщили в МИД.
В декабре 2024 года Лавров, принявший участие в акции, снял с новогодней елки в том числе шарики с желаниями Матвея из подмосковного Королёва и Полины из Мариуполя. Они хотели побывать на концерте "Любэ" и встретиться с солистом Николаем Расторгуевым. Министр отметил, что с удовольствием выполнит пожелания.
«
"На этой неделе, 21 февраля, Полина, Матвей вместе с родителями смогли насладиться творчеством любимого исполнителя на концерте группы "Любэ" в Государственном Кремлёвском дворце! После концерта Полина, которая помимо пения увлекается также изобразительным искусством рисованием, подарила одну из своих работ Николаю Расторгуеву", - говорится в Telegram-канале МИД РФ.
Там же отмечается, что еще в январе ребята посетили министерство, где встретились с Лавровым и Расторгуевым. Кроме этого, они поближе познакомились с Москвой и побывали в музеях Кремля.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Валиева отметила роль Путина в популяризации акции "Елка желаний"
7 января, 23:41
 
РоссияКоролевМариупольСергей ЛавровНиколай РасторгуевЛюбэГосударственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала