https://ria.ru/20250223/lavrov-2001158484.html

Лавров исполнил мечту двух детей о концерте "Любэ"

Лавров исполнил мечту двух детей о концерте "Любэ" - РИА Новости, 23.02.2025

Лавров исполнил мечту двух детей о концерте "Любэ"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осуществил мечту двоих детей, загадавших в рамках всероссийской акции "Елка желаний" побывать на концерте группы... РИА Новости, 23.02.2025

2025-02-23T19:42:00+03:00

2025-02-23T19:42:00+03:00

2025-02-23T19:56:00+03:00

россия

королев

мариуполь

сергей лавров

николай расторгуев

любэ

государственный кремлевский дворец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001160198_0:33:1197:706_1920x0_80_0_0_6e4e9a6c9c9775d202f46bf13862448d.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров осуществил мечту двоих детей, загадавших в рамках всероссийской акции "Елка желаний" побывать на концерте группы "Любэ", сообщили в МИД. В декабре 2024 года Лавров, принявший участие в акции, снял с новогодней елки в том числе шарики с желаниями Матвея из подмосковного Королёва и Полины из Мариуполя. Они хотели побывать на концерте "Любэ" и встретиться с солистом Николаем Расторгуевым. Министр отметил, что с удовольствием выполнит пожелания. "На этой неделе, 21 февраля, Полина, Матвей вместе с родителями смогли насладиться творчеством любимого исполнителя на концерте группы "Любэ" в Государственном Кремлёвском дворце! После концерта Полина, которая помимо пения увлекается также изобразительным искусством рисованием, подарила одну из своих работ Николаю Расторгуеву", - говорится в Telegram-канале МИД РФ. Там же отмечается, что еще в январе ребята посетили министерство, где встретились с Лавровым и Расторгуевым. Кроме этого, они поближе познакомились с Москвой и побывали в музеях Кремля. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время исполнено уже более 213 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Акция продлится до 28 февраля.

https://rsport.ria.ru/20250107/valieva-1992774488.html

россия

королев

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, королев, мариуполь, сергей лавров, николай расторгуев, любэ, государственный кремлевский дворец