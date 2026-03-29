Рейтинг@Mail.ru
"После комы заново учился жить": интервью самого образованного паралимпийца - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:22 29.03.2026 (обновлено: 13:13 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/paralimpiada-2083590122.html
"После комы заново учился жить": интервью самого образованного паралимпийца
"После комы заново учился жить": интервью самого образованного паралимпийца
Звездная бабушка, жизнь в Средиземноморье, учеба в Англии, а потом трагедия, борьба за жизнь и ампутация. Один из лучших паралимпийцев России Филипп Шеббо дал... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Светлана Бонопартова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894538884_52:498:1076:1522_100x100_80_0_0_f9a9884caa3baeae042c03a68d704efd.jpg
Светлана Бонопартова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894538884_52:498:1076:1522_100x100_80_0_0_f9a9884caa3baeae042c03a68d704efd.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078444886_0:250:1080:1060_1920x0_80_0_0_dad63556ac6f525f4782d859a72d147d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"После комы заново учился жить": интервью самого образованного паралимпийца

© Фото : соцсети Филиппа ШеббоФилипп Шеббо
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Фото : соцсети Филиппа Шеббо
Читать в
MaxДзен
Светлана Бонопартова
Светлана Бонопартова
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Звездная бабушка, жизнь в Средиземноморье, учеба в Англии, а потом трагедия, борьба за жизнь и ампутация. Один из лучших паралимпийцев России Филипп Шеббо дал откровенное интервью РИА Новости Спорт.

"В Ливане всегда чувство, что ты не окажешься в беде"

- Даже после заезда на Паралимпиаде вас спрашивали о бабушке - знаменитой Галине Польских. Никогда не хотелось убрать подобные ассоциации?
- Бабушка - мой родной человек, я ей горжусь, как и она мной. Мы классная семья, хорошие друзья. В любом случае меня воспринимают как отдельную личность.
- Как получилось, что до пяти лет вашим воспитанием занималась Галина Александровна?
- Ее деятельность не нормирована, особенно летом. Папа и мама работали. Дача, бабушка, блины, велосипеды, озеро, лес – самые замечательные периоды жизни. Когда мы с ней гуляли, все подбегали за автографом. Всегда думал, что тоже так хочу. Я очень любил "Любэ". Как-то летом мы отдыхали в Сочи и вдруг вижу Николая Расторгуева. Остановил его и говорю: "Хочу автограф". Ни ручки, ни бумажки нет. Сказал: "Подождите", и побежал в магазин. Он все это время меня ждал.
- Затем вы уехали в Ливан на родину вашего папы.
- Не знаю причин такого решения, но да. Конечно, было очень тяжело расставаться с бабушкой и друзьями.
- Какова была ваша жизнь на Ближнем Востоке?
- Шикарна! Культура отличается сильно. Ужин всегда очень поздний, не как у нас. Ритм жизни медленнее. Но ливанцы и русские очень похожи. Там все, как и в России, любят работать. Все друг друга знают. Там есть чувство, что ты никогда не окажешься в беде, потому что тебе всегда помогут, и не только родственники.
- Как преодолевали языковой барьер?
- Я с детства учил арабский. Самое трудное - письменная грамматика, но в целом интеграция прошла легко. Никогда нигде не чувствовал себя аутсайдером. Я был яркой персоной и в академических кругах, и в спортивных. Успешно развивалась моя баскетбольная карьера. Я не очень высокого роста – 176 см, но быстрый, ловкий, высоко прыгал. Тренер говорил, что очень правильно вижу площадку. Был очень хорошим разыгрывающим и даже получил титул лучшего игрока школьных соревнований. Но потом получил травму голеностопа и пришлось закончить.
© Фото : Юрий Кочетков
Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо на финише соревнований в дисциплине сноуборд-кросс на XIV зимних Паралимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо
Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо на финише соревнований в дисциплине сноуборд-кросс на XIV зимних Паралимпийских играх в Кортина-д'Ампеццо

"Меня нельзя отнести к золотой молодежи"

- Почему решили получить высшее образование в Великобритании?
- Всегда была мечта стать инженером "Формулы-1". Из Великобритании есть очевидный путь туда, потому что это центр мирового автоспорта.
- Сложно поступить в университет Лондона?
- Нереально, ультратяжело. На тот момент UCL (University College London) был четвертым или пятым во всемирном рейтинге. По-моему, первый седой волос получил именно во время поступления, переживал, что не попаду. Хотя учеба, тем более математика и физика, у меня всегда были на высоком уровне.
- Лондон ассоциируется с российской золотой молодежью.
- Меня нельзя к ней отнести. Обучение там недешевое, и с этими суммами родителям непросто было расстаться. Возможно, обо мне складывается впечатление обеспеченного мальчика, но это не совсем правда. Были ли закрыты базовые потребности? Стопроцентно.
- Кто ваш любимый гонщик?
- Макс Ферстаппен. Он увлечен своим делом, полный фокус. Этот профессионализм мне очень нравится.
- Может ли автоспорт когда-нибудь появиться на Паралимпиаде?
- Вряд ли. Это моторизированный вид. Существует адаптивный картинг, где ребята с поражениями выступают на высшем уровне. В России он очень развит. Классные люди устраивают благотворительные безвозмездные заезды.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Путин объявил благодарность паралимпийцам Фадееву и Шеббо
19 марта, 10:36

"Пробыл в коме неделю"

- По разговору складывается ощущение, что даже после ситуации, которая с вами произошла, любовь к мотоциклам не уменьшилась.
- Нисколько. В аварии виню себя, а не мотоцикл. Я не уследил, что заднее колесо неисправно, хотя должен был знать, почувствовал это.
- Были мысли, почему именно со мной это произошло?
- Наверное, были, но не зацикливался на них. Вообще первое время не помнил полтора-два часа до аварии. Память на определенном моменте отключилась. Когда проснулся после комы, подумал, что это произошло в другом месте.
- Сколько длилась кома?
- Сначала была обычная, потом искусственная. Неделю. Память возвращалась со временем, потребовалось полгода. Но момент аварии, когда что-то пошло не так, не помню до сих пор.
- Больше переживали вы или ваши родственники?
- Одинаково. Когда вы любите человека, переживаете как за себя. Но для меня еще существовал аспект незнания: Что с этим делать?
- Думали, что на этом жизнь закончилась?
- Нет, она просто стала другой. Самым сложным для начала было просто выздороветь, потому что были многочисленные переломы. Шрам на руке тоже оттуда. Забыли кость, пришлось дополнительно резать и вынимать часть, которая потом воспалилась. В больнице провалялся долго. Это было тяжело ментально, но депрессии как таковой не было.
- После больницы стало легче?
- Был счастлив, когда смог вернуться домой. Мог свободно выходить на улицу, хоть и на коляске.
- Насколько сложно получить протез?
- Процесс простой, все оплачивает государство. Человек может получить либо сертификат, либо контракт в любом удобном для него протезном предприятии. А третья стадия, когда нужно учиться ходить на протезе, длится по сей день и, думаю, будет длиться всю жизнь..
Филипп Шеббо - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
"Решил посидеть": паралимпиец Шеббо прокомментировал падения
8 марта, 14:32

"Иностранцы обращались по поводу российских модулей"

- До сих пор учитесь ходить, но продолжаете любить экстремальные виды спорта.
- Просто знаю, что люблю это с детства. Когда видел по телевизору, как мотоциклы летают в воздухе, люди прыгают на сноуборде, крутят трюки на скейтборде у меня это вызывало эйфорию.
- Но из всех увлечений особенная тяга именно к сноуборду?
- Никогда особо не катался на нем. Друзья часто звали, но я интенсивно работал и не всегда находил на это время. Однажды все же попробовал. В первый день было сплошное падение, но меня затянуло. Начал три раза в неделю ездить тренироваться в Дмитров, где более длинные склоны. Тогда же использовал свои навыки для проектирования более подходящего протезного модуля, начал прогрессировать.
- Как попали в профессиональный спорт?
- В соцсетях попались видео парня, который выступал на соревнованиях, я ему написал, он сказал прислать видео, которые он позже отправил к региональному тренеру. Тот предложил попробовать бордеркросс, эту дисциплину я очень люблю. Начал участвовать в соревнованиях, улучшать навыки, так вошел в сборную страны.
- Как удается совмещать тренировки с развитием собственной компании по производству компонентов для протезов?
- Тяжело, у меня ненормированный рабочий день. Как правило, прихожу в офис очень рано, а ухожу ультрапоздно. На сборах делаю небольшой офис, всегда на связи.
- В Италии офис тоже был?
- Компания выросла, очень крутая команда из 25 человек. Они пытались не беспокоить в тот период, даже удивился, где звонки. Набираю своему заму: "Как дела?" Он мне отвечает: "Филипп, все хорошо. Концентрируйся на Играх".
- Насколько сложно держать подобный бизнес в России, учитывая санкции?
- В начале было сложно, но адаптировались, практически не зависим от зарубежных компонентов. Очень горды, что внешнеполитическая обстановка не влияет на нас.
- Иностранные спортсмены уже обращались к вам за модулями?
- Да, к Диме (Фадееву) подходил итальянец, узнавал. Ко мне - канадец, американец, которому понравился наш дизайн "Гжель". Японец заинтересован, думаю, мы с ним посотрудничаем. Надеюсь, это шаг на международный рынок.
- По вашим рассказам можно понять, что иностранцы на Играх приняли сборную России хорошо.
- Нас встретили очень тепло. Особенно коллеги-сноубордисты, с которыми не виделись несколько лет.
- Воодушевление не сбивает даже ситуация с телефонами, которые россиянам не выдали?
- Такое решение. Мне этот телефон не нужен. Смысл реагировать? Важнее получить эмоции, которые дают соревнования.
- Ожидали такую встречу в аэропорту по приезде в Москву?
- Знал, что будут родные. Считал метры до выхода, потому что не видеть близких столько времени очень тяжело. Но для меня стал невероятным сюрпризом приезд болельщиков и чиновников. Мощные эмоции, когда понимаешь, что сограждане так поддерживали и болели за нас и нашу страну. Спорт действительно сплачивает людей.
- Владимир Путин также объявил вам благодарность.
- После Паралимпиады подцепил Covid и не смог пройти ПЦР-тест, поэтому не получилось встретиться с ним лично. Но от администрации мне позвонили, поздравили. Это огромная честь, что мы получили внимание и поддержку президента.
Почетный президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Сборная России поедет на Паралимпиаду в США в полном составе, считает Лукин
20 марта, 16:34
 
Макс ФерстаппенГалина ПольскихНиколай РасторгуевЛюбэПаралимпийские игрыРоссияЛиванВеликобритания
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Автомобилист
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Трактор
    Ак Барс
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    ЦСКА
    2
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Северсталь
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Белоруссия
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Рейнджерс
    Флорида
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Колумбия
    Франция
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала