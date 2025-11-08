В Москве началась церемония прощания с Юрием Николаевым

https://ria.ru/20251108/nikolaev-2053645356.html
россия
кишинев
Новости
ru-RU
Церемония прощания с Юрием Николаевым
Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым началась в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
Проститься с ним пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. В частности, певица Зара, сказавшая о нем немало теплых слов. Венок на могилу народного артиста также прислал Путин.
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым началась в субботу в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Четвертого ноября народный артист РФ
, артист балета Николай Цискаридзе
сообщил, что Николаев
умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак
в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст
, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш
, певец и композитор Александр Маршал
, заслуженная артистка России Зара
и многие другие.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин
, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский Дворец
, Академия Российского телевидения
, группа Любэ, народный артист РФ Николай Расторгуев
, народный артист РФ Игорь Матвиенко
, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе
. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС
. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.