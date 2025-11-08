В Москве началась церемония прощания с Юрием Николаевым

Рейтинг@Mail.ru
Культура
 
13:29 08.11.2025 (обновлено: 13:48 08.11.2025)
Церемония прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым началась в субботу в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает... РИА Новости, 08.11.2025
Церемония прощания с Юрием Николаевым
Церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым началась в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с ним пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. В частности, певица Зара, сказавшая о нем немало теплых слов. Венок на могилу народного артиста также прислал Путин.
Культура, Россия, Кишинев, Юрий Николаев
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым началась в субботу в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым началась в субботу в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.
Четвертого ноября народный артист РФ, артист балета Николай Цискаридзе сообщил, что Николаев умер в возрасте 76 лет. Как написала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале, Николаев скончался в больнице после госпитализации, он боролся с онкологией.
Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них гендиректор Первого канала Константин Эрнст, диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и многие другие.
Венки прислали президент РФ Владимир Путин, коллектив Первого канала, Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, группа Любэ, народный артист РФ Николай Расторгуев, народный артист РФ Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова, друзья и близкие Николаева.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.
 
КультураРоссияКишиневЮрий Николаев
 
 
