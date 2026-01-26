В ВИА "Лейся, песня" назвали дату прощания с Юрием Рымановым

МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Прощание с российским гитаристом, композитором и певцом Юрием Рымановым состоится 28 января, место будет уточнено позднее, сообщил коллектив ВИА "Лейся, песня".
Рыманов ушел из жизни в возрасте 69 лет.
"Прощание с Юрой пока обозначено датой 28 января, информация будет уточняться в ближайшее время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном сообществе коллектива в соцсети "ВКонтакте"
Организацией процессии занимаются близкие родственники артиста.
Рыманов родился 8 марта 1956 года в Кстово Горьковской области (сейчас - Нижегородская область). Его профессиональная карьера началась на сцене в составе ВИА "Шестеро молодых" в 1977 году. С 1998 по 2000 годы и с 2002 по 2008 годы Рыманов был гитаристом в группе "Любэ", затем в ВИА "Лейся, песня" с участием народного артиста РФ Николая Расторгуева, а также сотрудничал с Владимиром Высоцким. В 2010 году, после ухода из "Любэ", стал гитаристом трибьют-группы Dipped in Purple.