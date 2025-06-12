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Shaman и группа "Любэ" выступили на концерте ко Дню России - РИА Новости, 12.06.2025
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Культура
 
23:26 12.06.2025
https://ria.ru/20250612/kontsert-2022560060.html
Shaman и группа "Любэ" выступили на концерте ко Дню России
Shaman и группа "Любэ" выступили на концерте ко Дню России - РИА Новости, 12.06.2025
Shaman и группа "Любэ" выступили на концерте ко Дню России
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Татьяна Куртукова, группа "Любэ" и другие артисты выступили на большом праздничном концерте ко Дню России... РИА Новости, 12.06.2025
2025-06-12T23:26:00+03:00
2025-06-12T23:26:00+03:00
культура
россия
донбасс
новороссия
олег газманов
лариса долина
дмитрий губерниев
любэ
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Татьяна Куртукова, группа "Любэ" и другие артисты выступили на большом праздничном концерте ко Дню России на Красной площади. "Сегодня каждый из нас чувствует себя частью нашей великой, славной, могучей, замечательной страны. День России объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, кто строит настоящее и уверенно смотрит в будущее. У всех нас, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, единый исторический код и общие нравственные устои", - сказали со сцены ведущие концерта телеведущая Мария Ситтель и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Открыли концерт народный артист РФ Николай Расторгуев и группа "Любэ", исполнив совместно с хором Пятницкого композицию "От Волги до Енисея". В этот вечер также на сцену вышли известные российские артисты, среди которых Николай Басков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Дмитрий Билан, Пелагея, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова и другие. В память о тех, кто не вернулся с поля боя, оперная дива Хибла Герзмава исполнила композицию Александры Пахмутовой "Нежность". Кроме того, на праздничном концерте прозвучали и новые песни. Так, Shaman исполнил свою новую композицию - "Гуляй, Россия", Лариса Долина совместно с хором Академии Ларисы Долиной представила песню "Мы - народы России", а Олег Газманов выступил с песней "Время героев". Кульминационным моментом концерта стало выступление Дмитрия Певцова и артистов Донбасса и Новороссии: заслуженной артистки ДНР Натальи Качуры, певицы Вероники Сыромля и других. Они исполнили песню "На безымянной высоте". В конце вечера прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении всех участников концерта.
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россия, донбасс, новороссия, олег газманов, лариса долина, дмитрий губерниев, любэ, shaman (ярослав дронов) , москва, музыка, общество
Культура, Россия, Донбасс, Новороссия, Олег Газманов, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Любэ, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Москва, Музыка, Общество
Shaman и группа "Любэ" выступили на концерте ко Дню России

На концерте ко Дню России выступили Shaman, Куртукова, "Любэ" и другие артисты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец SHAMAN - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певец SHAMAN. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Татьяна Куртукова, группа "Любэ" и другие артисты выступили на большом праздничном концерте ко Дню России на Красной площади.
"Сегодня каждый из нас чувствует себя частью нашей великой, славной, могучей, замечательной страны. День России объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, кто строит настоящее и уверенно смотрит в будущее. У всех нас, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, единый исторический код и общие нравственные устои", - сказали со сцены ведущие концерта телеведущая Мария Ситтель и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города (флешмоб посвящен Дню России) - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
День России в 2025 году: история и традиции праздника
Вчера, 10:39
Открыли концерт народный артист РФ Николай Расторгуев и группа "Любэ", исполнив совместно с хором Пятницкого композицию "От Волги до Енисея".
В этот вечер также на сцену вышли известные российские артисты, среди которых Николай Басков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Дмитрий Билан, Пелагея, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова и другие.
В память о тех, кто не вернулся с поля боя, оперная дива Хибла Герзмава исполнила композицию Александры Пахмутовой "Нежность".
Кроме того, на праздничном концерте прозвучали и новые песни. Так, Shaman исполнил свою новую композицию - "Гуляй, Россия", Лариса Долина совместно с хором Академии Ларисы Долиной представила песню "Мы - народы России", а Олег Газманов выступил с песней "Время героев".
Кульминационным моментом концерта стало выступление Дмитрия Певцова и артистов Донбасса и Новороссии: заслуженной артистки ДНР Натальи Качуры, певицы Вероники Сыромля и других. Они исполнили песню "На безымянной высоте".
В конце вечера прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении всех участников концерта.
Празднование Дня России
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

Празднование Дня России в Казани

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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1 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

Празднование Дня России в Казани

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Один из главных символов праздника — российский триколор.

Празднование дня России во Владивостоке

Один из главных символов праздника — российский триколор.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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3 из 10
© РИА Новости / Александр Иванов | Перейти в медиабанк

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

Празднование Дня Празднование Дня России на площади Ленина в Мариуполе

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

© РИА Новости / Александр Иванов
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

Женщина на фоне триколора из бутонов живых роз в День России в Краснодаре

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

Празднование Дня России в Казани

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 10
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

Празднование Дня России

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10

Праздник стали отмечать около 30 лет назад.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 10

Это значимое для всех граждан страны торжество связано с принятием Декларации о государственном суверенитете в 1990 году.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 10

Один из главных символов праздника — российский триколор.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
3 из 10

12 июня его можно встретить на площадях, домах, в окнах автомобилей, многие россияне вывешивают уменьшенные копии российского флага на балконах.

© РИА Новости / Александр Иванов
Перейти в медиабанк
4 из 10

Ежегодно ко Дню России по всей стране, на центральных площадях городов и в учреждениях культуры проводится большое количество приуроченных к празднику мероприятий.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

Наиболее традиционными остаются различные концерты и фестивали.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 10

Программа празднования нередко включает и различные спортивные события, а в музеях и культурных центрах можно посетить тематические выставки и экспозиции.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Кроме того, каждый год организаторы запускают разные флешмобы: например, школьники снимают тематические видеоролики, рассказывают в них о достопримечательностях или читают стихи.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 10

Доброй традицией стала всероссийская акция "Российский триколор", на которой россиянам вручаются ленточки цветов национального флага.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 10

Участники другой акции, "Окна России", украшают стекла зданий рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными стране и малой родине.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураРоссияДонбассНовороссияОлег ГазмановЛариса ДолинаДмитрий ГуберниевЛюбэSHAMAN (Ярослав Дронов)МоскваМузыкаОбщество
 
 
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