https://ria.ru/20250612/kontsert-2022560060.html

Shaman и группа "Любэ" выступили на концерте ко Дню России

Shaman и группа "Любэ" выступили на концерте ко Дню России - РИА Новости, 12.06.2025

Shaman и группа "Любэ" выступили на концерте ко Дню России

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Татьяна Куртукова, группа "Любэ" и другие артисты выступили на большом праздничном концерте ко Дню России... РИА Новости, 12.06.2025

2025-06-12T23:26:00+03:00

2025-06-12T23:26:00+03:00

2025-06-12T23:26:00+03:00

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), певица Татьяна Куртукова, группа "Любэ" и другие артисты выступили на большом праздничном концерте ко Дню России на Красной площади. "Сегодня каждый из нас чувствует себя частью нашей великой, славной, могучей, замечательной страны. День России объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, кто строит настоящее и уверенно смотрит в будущее. У всех нас, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, единый исторический код и общие нравственные устои", - сказали со сцены ведущие концерта телеведущая Мария Ситтель и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Открыли концерт народный артист РФ Николай Расторгуев и группа "Любэ", исполнив совместно с хором Пятницкого композицию "От Волги до Енисея". В этот вечер также на сцену вышли известные российские артисты, среди которых Николай Басков, Олег Газманов, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Дмитрий Билан, Пелагея, Александр Буйнов, Ирина Аллегрова и другие. В память о тех, кто не вернулся с поля боя, оперная дива Хибла Герзмава исполнила композицию Александры Пахмутовой "Нежность". Кроме того, на праздничном концерте прозвучали и новые песни. Так, Shaman исполнил свою новую композицию - "Гуляй, Россия", Лариса Долина совместно с хором Академии Ларисы Долиной представила песню "Мы - народы России", а Олег Газманов выступил с песней "Время героев". Кульминационным моментом концерта стало выступление Дмитрия Певцова и артистов Донбасса и Новороссии: заслуженной артистки ДНР Натальи Качуры, певицы Вероники Сыромля и других. Они исполнили песню "На безымянной высоте". В конце вечера прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении всех участников концерта.

https://ria.ru/20250612/prazdnik-1869240397.html

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россия, донбасс, новороссия, олег газманов, лариса долина, дмитрий губерниев, любэ, shaman (ярослав дронов) , москва, музыка, общество