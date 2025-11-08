Путин прислал венок на церемонию прощания с Юрием Николаевым

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым проходит в субботу в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и многие другие.

Венки также прислали: Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, группа Любэ, народный артист РФ Николай Расторгуев, народный артист РФ Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова и другие.

Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".