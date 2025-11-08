https://ria.ru/20251108/nikolaev-2053645637.html
Путин прислал венок на церемонию прощания с Юрием Николаевым
Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.11.2025
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим Юрием Николаевым, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с народным артистом РФ, телеведущим Юрием Николаевым проходит в субботу в Москве в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.
Проститься с Николаевым пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Среди них диктор Центрального телевидения Алла Данько, телеведущий Валдис Пельш, певец и композитор Александр Маршал, заслуженная артистка России Зара и многие другие.
Венки также прислали: Государственный Кремлевский Дворец, Академия Российского телевидения, группа Любэ, народный артист РФ Николай Расторгуев, народный артист РФ Игорь Матвиенко, Александр Митрошенков и Академия Малахова и другие.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. Родители легендарного телеведущего - ветераны Великой Отечественной войны. В 1965 году он окончил школу № 4 (сейчас Лицей имени Титу Майореску) и поступил в ГИТИС. Спустя пять лет Николаев получил специальность "Актер театра и кино".
С 1970 по 1975 год Николаев служил в Театре имени Пушкина, а в 1973 году начал карьеру на телевидении. С 2007 года был членом Академии российского телевидения. Он получил известность благодаря таким телепередачам, как "Утренняя почта", "Утренняя звезда", "Достояние республики", "В наше время", "Честное слово". В 1998 году он получил звание народного артиста России.