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Биография Игоря Левитина

Биография Игоря Левитина - РИА Новости, 21.02.2022

Биография Игоря Левитина

Помощник президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области (Украина). РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T04:57

2022-02-21T04:57

2022-02-21T04:57

справки

игорь левитин

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Помощник президента Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин родился 21 февраля 1952 года в поселке Цебриково Одесской области (Украина).В 1973 году окончил Ленинградское высшее училище железнодорожных войск и военных сообщений (ныне Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения), в 1983 году – Военную академию тыла и транспорта (ныне Военная академия материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева) по специальности "инженер путей сообщения".В 1973-1976 годах служил в Одесском военном округе на Приднестровской железной дороге, в 1976-1980 годах – в Южной группе войск.В 1983-1985 годах занимал пост военного коменданта железнодорожного участка и станции Ургал на Байкало-Амурской магистрали.В 1985-1994 годах занимал должности военного коменданта участка, начальника отдела воинских перевозок, заместителя начальника военных сообщений Московской железной дороги.В 1996-2004 годах работал в ЗАО "Северстальтранс", с 1998 года – заместитель генерального директора компании. Курировал тему транспортного машиностроения, железнодорожных перевозок и работу морских портов.9 марта 2004 года Левитин был назначен министром транспорта и связи РФ.C 20 мая 2004 года занимал должность министра транспорта РФ.C 21 мая 2012 года – советник президента РФ.2 сентября 2013 года Игорь Левитин был назначен помощником президента РФ.3 июня 2018 года Левитина переназначили помощником президента РФ.Первый вице-президент Олимпийского комитета России.Президент Европейского союза настольного тенниса, член президентского совета Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2013). Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2012) степеней, медалью Столыпина II степени (2010), медалью "За развитие железных дорог" (2008) и др.Женат, есть дочь.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, игорь левитин, украина, россия