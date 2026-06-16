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Фидан в рамках визита в Москву планирует встретиться с Мединским - РИА Новости, 16.06.2026
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08:11 16.06.2026 (обновлено: 08:26 16.06.2026)
Фидан в рамках визита в Москву планирует встретиться с Мединским

МИД Турции: Фидан в рамках визита в Москву планирует встретиться с Мединским

© Фото предоставлено пресс-службой МИД ТурцииГлава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью телеканалу TRT Haber
Глава МИД Турции Хакан Фидан во время интервью телеканалу TRT Haber - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции планирует провести переговоры с советниками Игорем Левитиным и Владимиром Мединским во вторник в Москве.
  • В рамках визита Хакан Фидан проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
  • После переговоров Фидан и его российский коллега проведут совместную пресс-конференцию в 13:00 по турецкому времени.
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает провести переговоры с советниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным во вторник в Москве, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
«
"Министр иностранных дел Хакан Фидан в рамках визита в Россию сегодня проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После переговоров, которые начнутся в 12.00 по турецкому времени (совпадает с мск - ред.), министр Фидан и его российский коллега в 13.00 по турецкому времени проведут совместную пресс-конференцию", - сообщил собеседник агентства.
"Кроме того, сегодня министр иностранных дел Фидан планирует переговоры с советником президента России Игорем Левитиным и советником президента России Владимиром Мединским. Также глава МИД Турции встретится с турецкими бизнесменами, проживающими в России", - уточнил собеседник агентства.
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