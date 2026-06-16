Фидан в рамках визита в Москву планирует встретиться с Мединским

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"Министр иностранных дел Хакан Фидан в рамках визита в Россию сегодня проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После переговоров, которые начнутся в 12.00 по турецкому времени (совпадает с мск - ред.), министр Фидан и его российский коллега в 13.00 по турецкому времени проведут совместную пресс-конференцию", - сообщил собеседник агентства.