Фидан в рамках визита в Москву планирует встретиться с Мединским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции планирует провести переговоры с советниками Игорем Левитиным и Владимиром Мединским во вторник в Москве.
- В рамках визита Хакан Фидан проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
- После переговоров Фидан и его российский коллега проведут совместную пресс-конференцию в 13:00 по турецкому времени.
АНКАРА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан рассчитывает провести переговоры с советниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным во вторник в Москве, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
«
"Министр иностранных дел Хакан Фидан в рамках визита в Россию сегодня проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. После переговоров, которые начнутся в 12.00 по турецкому времени (совпадает с мск - ред.), министр Фидан и его российский коллега в 13.00 по турецкому времени проведут совместную пресс-конференцию", - сообщил собеседник агентства.
"Кроме того, сегодня министр иностранных дел Фидан планирует переговоры с советником президента России Игорем Левитиным и советником президента России Владимиром Мединским. Также глава МИД Турции встретится с турецкими бизнесменами, проживающими в России", - уточнил собеседник агентства.