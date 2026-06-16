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Лавров назвал перезахоронение Украиной останков нацистов возмутительным - РИА Новости, 16.06.2026
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14:22 16.06.2026 (обновлено: 14:50 16.06.2026)
Лавров назвал перезахоронение Украиной останков нацистов возмутительным

Лавров осудил перезахоронение Украиной останков осужденных в Нюрнберге нацистов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Сергей Лавров назвал возмутительными действиями перезахоронение Украиной останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге.
  • Он заявил, что режим Зеленского проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал возмутительными действиями перезахоронение Украиной останков нацистских преступников, осужденных судом в Нюрнберге.
Владимир Зеленский в мае принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (запрещена в России экстремистская организация) Андрея Мельника в Киевской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что власти могут перезахоронить на Украине почитаемых киевским режимом украинских деятелей, в том числе лидеров ОУН Степана Бандеру, Андрея Мельника и Евгения Коновальца.
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"Режим (Владимира - ред.) Зеленского, не стесняясь для всяких экивоков, проводит открытую политику реабилитации нацистских преступников. Европа под эти его конкретные действия, возмутительные, включая включая перезахоронение преступников-коллаборационистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом, с аплодисментами заявляет, что Зеленский защищает европейские ценности", - заявил Лавров.
Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня. По данным источника РИА Новости в турецком МИД, Фидан намерен заявить Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также рассчитывает на встречи с российским лидером Владимиром Путиным и с советниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным.
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УкраинаРоссияСергей ЛавровНюрнберг
 
 
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