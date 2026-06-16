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Переговоры Лаврова и Фидана начались в Москве - РИА Новости, 16.06.2026
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12:53 16.06.2026 (обновлено: 13:13 16.06.2026)
Переговоры Лаврова и Фидана начались в Москве

РИА Новости: переговоры Лаврова и Фидана начались в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве. 16 июня 2026
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве. 16 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве. 16 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве начались переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.
  • Министры обменяются мнениями по вопросам развития российско-турецких отношений и обсудят ключевые вопросы международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в других регионах.
  • Хакан Фидан намерен заявить Сергею Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на встречи с Владимиром Путиным и советниками президента России.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана начались в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне сообщила, что стороны затронут проблематику содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания инклюзивного политического диалога в стране и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло.
Также министры обменяются мнениями по вопросам развития российско-турецких отношений в различных сферах, в том числе обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, а также ключевые вопросы международной повестки дня - положение дел на Ближнем Востоке, черноморском регионе, Закавказье, Центральной Азии.
Отдельный акцент на переговорах планируется сделать на перспективах расширения взаимодействия в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона.
По данным источника РИА Новости в турецком МИД, Фидан намерен заявить Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также рассчитывает на встречи с российским лидером Владимиром Путиным и с советниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным.
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В миреРоссияЗакавказьеТурцияМария ЗахароваХакан ФиданСергей ЛавровМосква
 
 
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