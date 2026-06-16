Переговоры Лаврова и Фидана начались в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве начались переговоры глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана.
- Министры обменяются мнениями по вопросам развития российско-турецких отношений и обсудят ключевые вопросы международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке и в других регионах.
- Хакан Фидан намерен заявить Сергею Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине и рассчитывает на встречи с Владимиром Путиным и советниками президента России.
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Переговоры глав МИД России Сергея Лаврова и Турции Хакана Фидана начались в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Министр иностранных дел Турции находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне сообщила, что стороны затронут проблематику содействия новым сирийским властям в деле дальнейшего налаживания инклюзивного политического диалога в стране и возвращения социально-экономической жизни в мирное русло.
Также министры обменяются мнениями по вопросам развития российско-турецких отношений в различных сферах, в том числе обсудят двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, а также ключевые вопросы международной повестки дня - положение дел на Ближнем Востоке, черноморском регионе, Закавказье, Центральной Азии.
Отдельный акцент на переговорах планируется сделать на перспективах расширения взаимодействия в Закавказье, включая разблокирование транспортного сообщения и коммуникаций, постконфликтное восстановление региона.
По данным источника РИА Новости в турецком МИД, Фидан намерен заявить Лаврову о готовности Анкары вновь принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также рассчитывает на встречи с российским лидером Владимиром Путиным и с советниками президента РФ Владимиром Мединским и Игорем Левитиным.