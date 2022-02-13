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Биография Татьяны Тарасовой

Биография Татьяны Тарасовой - РИА Новости, 13.02.2022

Биография Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве. РИА Новости, 13.02.2022

2022-02-13T04:03

2022-02-13T04:03

2022-02-13T04:03

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алексей ягудин

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Заслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Анатольевна Тарасова родилась 13 февраля 1947 года в Москве. Ее отец, Анатолий Тарасов (1918-1995), был выдающимся стратегом советской школы хоккея. Как игрок он трижды завоевывал титул чемпиона СССР, в 1958-1960 и 1962-1972 годах Тарасов был старшим тренером сборной СССР. Под его руководством сборная СССР по хоккею выиграла подряд девять чемпионатов мира и три Олимпиады (1964, 1968, 1972). Татьяна Тарасова с пяти лет занималась фигурным катанием.Была призером чемпионата СССР (1964, 1965). В 1966 году в паре с Георгием Проскуриным победила на всемирной Универсиаде. Из-за травмы завершила спортивную карьеру.В 1979 году окончила Государственный институт физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма).С 1967 года Татьяна Тарасова занимается тренерской работой и ставит свои программы.В первой ее группе занимались Елена Жаркова и Геннадий Карпоносов, Татьяна Войтюк и Вячеслав Жигалин, Сергей Волгушев, а также начинающие Ирина Моисеева и Андрей Миненков. Впоследствии под ее руководством тренировались Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Александр Букин, Илья Кулик, Оксана (Паша) Грищук и Евгений Платов, Алексей Ягудин.Она также тренировала иностранных фигуристов Сашу Коэн, Алису Дрей, Джонни Вейра, Сидзуку Аракаву, Барбару Фузар-Поли и Маурицио Маргальо и др. В общей сложности ученики Тарасовой завоевали 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также восемь золотых олимпийских медалей во всех видах фигурного катания. В середине 1980-х годов Татьяна Тарасова создала ледовый театр "Все звезды" с участием многих известных фигуристов, который просуществовал 14 лет. В театре Тарасова выступала в нескольких качествах – тренера, балетмейстера и режиссера. За это время артисты провели сотни концертов в Лондоне, Вашингтоне, Мельбурне, выступали под крышей "Медиссон сквер гарден" в Нью-Йорке.Она была постановщиком ледовых представлений "Спящая красавица", "Золушка", "Аленький цветочек". В репертуаре были также поставленные Тарасовой знаменитые бродвейские спектакли: "Вестсайдская история", "Фантом в опере", "Кабаре", "Кордебалет", "Кошки" и другие.С 2005 года Тарасова является тренером-консультантом Федерации фигурного катания России, консультантом спортивной команды ЦСКА по фигурному катанию.Член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России.В последние годы Татьяна Тарасова комментирует соревнования по фигурному катанию на телевидении. Тарасова была председателем жюри ряда телевизионных шоу Первого канала "Звезды на льду" (2006), "Ледниковый период" (2007-2009, 2012-2016, 2020-2021), "Лед и пламень" (2010-2011), "Ледниковый период. Дети" (2018-2019).Автор книги "Красавица и чудовище".Татьяна Тарасова – Заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный деятель искусств РФ.Награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами "Знак Почета" (1976), Дружбы народов (1984), "За заслуги перед Отечеством" III (1998) и IV (2017) степеней, Почета (2007). В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания в американском городе Колорадо-Спрингс.Татьяна Тарасова трижды была замужем, ее третий муж — известный российский пианист Владимир Крайнев (1944-2011).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, алексей ягудин, андрей миненков, россия, анатолий тарасов, спорт, татьяна тарасова, фигурное катание