"С какой стати?" Тарасову взбесила идея объединения фигуристов с другими - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
17:35 30.04.2026 (обновлено: 17:46 30.04.2026)
"С какой стати?" Тарасову взбесила идея объединения фигуристов с другими

Тарасова: ФФККР не надо ни с кем объединять

© РИА Новости / Алексей Никольский | Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Татьяна Тарасова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась против идеи объединить ФФККР с другой организацией, отметив, что у фигуристов есть своя публика.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что фигуристов очень любят в стране и во всем мире, поэтому нет никакого смысла объединять Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с какой-либо другой организацией.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после февральской Олимпиады в Италии. Во второй половине апреля источник РИА Новости сообщил, что объединение ФФККР и Союза конькобежцев России (СКР) на данный момент не планируется.
"Я с самого начала была против того, что нашу федерацию (ФФККР) собираются объединить с другой. С какой стати? У нас есть своя публика, и нас очень любят и в нашей стране, и везде за рубежом. Зачем нам с кем-то объединяться?" - сказала Тарасова.
Фигурное катаниеСпортСССРРоссияИталияТатьяна ТарасоваМихаил ДегтяревФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
