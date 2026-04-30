"С какой стати?" Тарасову взбесила идея объединения фигуристов с другими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась против идеи объединить ФФККР с другой организацией, отметив, что у фигуристов есть своя публика.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что фигуристов очень любят в стране и во всем мире, поэтому нет никакого смысла объединять Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) с какой-либо другой организацией.
В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует объединить ряд федераций по зимним видам спорта после февральской Олимпиады в Италии. Во второй половине апреля источник РИА Новости сообщил, что объединение ФФККР и Союза конькобежцев России (СКР) на данный момент не планируется.
"Я с самого начала была против того, что нашу федерацию (ФФККР) собираются объединить с другой. С какой стати? У нас есть своя публика, и нас очень любят и в нашей стране, и везде за рубежом. Зачем нам с кем-то объединяться?" - сказала Тарасова.