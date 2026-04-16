Жулин пожелал Тарасовой скорейшего выздоровления - РИА Новости Спорт, 16.04.2026
Фигурное катание
 
10:15 16.04.2026 (обновлено: 12:17 16.04.2026)
Жулин пожелал Тарасовой скорейшего выздоровления

Жулин пожелал находящейся в больнице Тарасовой скорейшего выздоровления

© РИА Новости / Александр Вильф
Александр Жулин. Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
  • Александр Жулин пожелал Татьяне Тарасовой скорейшего выздоровления.
  • Как сообщал племянник заслуженного тренера СССР, она находится в больнице с простудой, но идёт на поправку.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с РИА Новости пожелал скорейшего выздоровления находящейся в больнице с простудой заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию, критический момент миновал. Племянник заслуженного тренера СССР Алексей Тарасов сообщил агентству, что она идет на поправку. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили РИА Новости, что Тарасова поправляется после сильной простуды.
"Я знаю, что Татьяна Анатольевна Тарасова попала в больницу. И желаю ей скорейшего выздоровления", - сказал Жулин.
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Серебряный призер Олимпиады пожелал Тарасовой быстрого выздоровления
Вчера, 19:04
 
Фигурное катаниеСпортСССРТатьяна ТарасоваАлександр ЖулинФедерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
