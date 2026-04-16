Жулин пожелал Тарасовой скорейшего выздоровления

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин в разговоре с РИА Новости пожелал скорейшего выздоровления находящейся в больнице с простудой заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию, критический момент миновал. Племянник заслуженного тренера СССР Алексей Тарасов сообщил агентству, что она идет на поправку. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили РИА Новости, что Тарасова поправляется после сильной простуды.
"Я знаю, что Татьяна Анатольевна Тарасова попала в больницу. И желаю ей скорейшего выздоровления", - сказал Жулин.