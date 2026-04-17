Дом на Рублевке и суп для чемпионов: как живет Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова попала в реанимацию, но уже идет на поправку. РИА Новости с пожеланиями выздоровления вспоминает о малоизвестной стороне великого тренера. Где она живет и в чем волшебство ее кухни.

Пятьдесят яиц для чемпионов

У борта с учениками она бесстрашная воительница, в жюри "Ледникового периода" справедливая фея-крестная - может вдохновить Золушку добрым словом и надавать кучеру по тыкве, если он повернул не туда. В обычной жизни вне спорта, в окружении друзей и близких, Тарасова - радушная гостеприимная хозяйка.

Конечно, с поправкой на то, что времени на дом всегда было в обрез - работа и воспитание чемпионов в приоритете, да еще и постоянные разъезды на сборы и соревнования. Тем не менее, когда Тарасова хоть немного смогла заземлиться (это совпало с ее третьим замужеством за пианистом Владимиром Крайневым ), она с удовольствием взяла на себя домашние дела.

Союз двух творческих людей никогда не бывает уединенным. Так сложилось и у них. В их доме часто собирались артисты, музыканты, другие люди искусства. Устраивались целые вечера чтений Михаила Жванецкого - часть мебели в гостиной убиралась, все садились на пол, сатирик становился в углу и читал свои новые произведения.

В некоторые дни количество гостей доходило до семидесяти человек - масштаб большого юбилея или средней свадьбы. Всех надо было угощать, а возможности выбрать блюда и заказать доставку тогда, конечно, не существовало даже как бизнес-идеи.

Так что Тарасова приезжала с тренировки, ставила на слабый огонь огромную кастрюлю супа, потому что обед сразу готовится в расчете и на друзей, которые приходят в гости, после чего ложилась спать, предварительно поставив будильник на два часа ночи.

После звонка Тарасова вставала и шла снимать кастрюлю с огня. Утром заправляла уже готовый бульон. А котлет или отбивных готовила так много, как будто заведовала небольшой заводской столовой. Все съедалось в тот же день.

Как-то Татьяна Анатольевна участвовала в культовой программе "Смак" - там она раскрыла секреты фирменного супа, который назвала чемпионским. Куриная грудка для легкого бульона, минимум специй, овощи для аромата, зелень, кукуруза и яичные нити. И никакой картошки! Минимум калорий, максимум пользы для организма. Можно утверждать, что этот рецепт был опробован не на одном олимпийском чемпионе. Некоторые тренеры даже острили на этот счет. Мол, понятно, почему все спортсмены бегут к Тарасовой - она их еще и кормит.

"Сладким я их не очень баловала, обычно готовила что-то простое и полезное. В воскресенье вечером всегда варила 50 яиц. 5-6 человек всегда со мной, они растущие организмы, активно тренируются - надо чтобы могли открыть холодильник после тренировки, взять яйцо и добавить в бульон. В магазине в Америке , где я закупалась, наверное, думали, что я подпольный детский сад держу.

У меня были только пятилитровые кастрюли, но меньшего объема мне было и не надо. Варила всегда два вида супа на три дня, а потом, когда все съедали, повторяла", - рассказывает Тарасова.

Постоянная нехватка времени на бытовые вопросы научили ее готовить быстро. Несколько ловких движений - морковь уже почищена, с яблок спадает зеленая кружевная кожура, а на плите закипает бульон. "Мои подруги шутили: "От того момента, как мы заходим в дом, и до того, как садимся за стол с жареной картошкой, проходит 8 минут", - вспоминает Тарасова.

Почти все время Татьяна Анатольевна проводит в своем загородном доме на Рублево-Успенском шоссе. Там много комнат с памятными вещами, большой участок с множеством сортов роз и других цветов. Последние годы здоровье не позволяет ей самой заниматься хозяйством и домом, так что вопросы ухода за цветами, приготовления еды и приема гостей решает помощница и близкая подруга Аделина. Забавно, что ее зовут так же, как одну из любимиц Тарасовой - первую российскую олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Аделину Сотникову

Столько лет, сколько существует этот большой дом, в нем всегда полно гостей. В 2015 году во время съемок в передаче "Идеальный ремонт" Тарасова говорила, что самым счастливым периодом жизни там был год, когда еще были живы мама и сестра Галина.