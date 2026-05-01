12:59 01.05.2026 (обновлено: 13:18 01.05.2026)
Тарасова рассказала, чем Трусова может всех удивить

  • Трусова хочет всех удивить, заявив о желании исполнить пятерной прыжок, сообщила Татьяна Тарасова.
  • Фигеристка вернулась в спорт после рождения сына.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) хочет всех удивить, заявив о желании исполнить пятерной прыжок.
Трусова недавно на выступлении в шоу Этери Тутберидзе в Москве исполнила четверной лутц, а потом заявила о желании подготовить прыжок в пять оборотов.
"У Саши есть тренер и об этом лучше спросить у нее. Все идет от элемента, но будет ли она его делать, не знаю. А Саша, конечно, хочет всех удивить. И она нас уже удивляла", - сказала Тарасова, отвечая на вопрос, способна ли фигуристка выполнить подобный элемент.
У Александры и ее мужа фигуриста Макара Игнатова в августе прошлого года родился сын. Ранее спортсменка объявила о возвращении в спорт.
