13:44 05.04.2026
Тарасова рассказала, какой номер "Русского вызова" привел ее в восторг
Тарасова рассказала, какой номер "Русского вызова" привел ее в восторг
Тарасова: я в восторге от постановки Авербуха для Степановой и Букина

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась РИА Новости, что осталась в восторге от постановки Ильи Авербуха для многократных чемпионов России в танцах на льду Александры Степановой и Ивана Букина на турнире "Русский вызов".
Турнир шоу-программ "Русский вызов" прошел в субботу в Санкт-Петербурге. Победу в нем одержал участник Олимпийских игр, чемпион России в мужском одиночном катании Петр Гуменник, вторыми стали серебряные призеры Олимпиады-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, третьими - двукратные бронзовые призеры Игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Степанова и Букин разделили 7-8-е места с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым.
"Очень важный турнир, дает возможность творчески проявить себя, понять, как поднимать вторую оценку. Я в восторге от того, как Илюша Авербух поставил номер Александре Степановой и Ивану Букину. Просто в восторге! Очень горжусь Лешей Ягудиным, он просто потрясающий ведущий, высокопрофессиональный", - сказала Тарасова.
В "Русском вызове" было продемонстрировано 26 номеров. "Затянутость есть, турнир очень долгий. Но все равно этот турнир всем нравится – и публике, и исполнителям. Очень хороший турнир", - заключила Тарасова.
