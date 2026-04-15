19:04 15.04.2026 (обновлено: 19:26 15.04.2026)
Серебряный призер Олимпиады пожелал Тарасовой быстрого выздоровления

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 апр – РИА Новости, Анна Разуваева. Серебряный призер Олимпийских игр фигурист Александр Энберт в разговоре с РИА Новости пожелал заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой здоровья и быстрого восстановления.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Тарасова попала в реанимацию, критический момент миновал, тренер находится в сознании и идет на поправку.
"Татьяне Анатольевне, конечно, огромного здоровья. Это большой человек в фигурном катании и в принципе в мировом спорте. Кажется, уже столько знаешь о фигурном катании, а разговаривая с Татьяной Анатольевной, все равно обретаешь новый смысл, новые идеи. Конечно, ждем Татьяну Анатольевну в студиях и на комментаторских позициях как можно скорее и желаем скорейшего выздоровления", – сказал Энберт.
Татьяне Тарасовой 79 лет, до 2005 года она возглавляла сборную России по фигурному катанию. В 2008 году Тарасова была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее воспитанников олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин, иностранные спортсмены Сидзука Аракава (Япония), Мао Асада (Япония), Эван Лайсачек (США), Джонни Вейр (США) и другие.
Племянник Тарасовой раскрыл детали о состоянии здоровья тренера
Вчера, 17:17
 
