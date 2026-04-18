Состояние находящейся в больнице Татьяны Тарасовой улучшилось - РИА Новости Спорт, 18.04.2026
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:18 18.04.2026
Состояние находящейся в больнице Татьяны Тарасовой улучшилось

Буянова сообщила об улучшении состояния Татьяны Тарасовой

© РИА Новости / Александр Вильф | Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние Татьяны Тарасовой, попавшей в больницу, улучшилось.
  • Татьяна Тарасова благодарна врачам и всем, кто ее поддержал, и чувствует себя лучше.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Тренер по фигурному катанию Елена Буянова заявила РИА Новости, что состояние попавшей в больницу Татьяны Тарасовой улучшилось.
В среду источник РИА Новости сообщил, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию, однако критический момент миновал. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили РИА Новости, что Тарасова поправляется после сильной простуды. Как сообщил племянник Алексей Тарасов, тренера могут выписать из больницы на следующей неделе.
"Татьяна Анатольевна очень тронута человечностью по отношению к ней со стороны многих людей. Мы зачитывали ей комментарии поддержки в прессе, и она была даже смущена таким масштабом внимания к ней. Она очень благодарна врачам реанимации и медсестрам, а также нашей федерации фигурного катания, Первому каналу, которые очень поддержали ее в этот трудный момент. И спасибо всем людям, которые переживали за нее. Сейчас она чувствует себя лучше, пока есть слабость, но она уже сидит и спокойно разговаривает. Речь идет о скорой выписке", - заявила Буянова.
