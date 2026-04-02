"Будь они прокляты": Тарасову взбесило решение ISU по российским фигуристам

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российские фигуристы находятся в безвыходной ситуации, когда речь идет о допуске к международным соревнованиям, сказала РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что на прошедшем 29 марта заседании совета Международного союза конькобежцев (ISU) было решено отложить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям.
"Мы находимся в безвыходной ситуации. Мы полностью зависим от них. Не дай бог в деле, которое ты любишь, попасть в такую кошмарную зависимость. В июне начинается сезон, новые правила, новая музыка. Как же так? Совсем вредители? Будь они прокляты. Нам остается только надеяться и ждать. Хочется, чтобы и с их детьми так поступили. Чтобы они поняли, каково это, когда их судьбами распоряжаются такие дяди и тети", - сказала Тарасова.
