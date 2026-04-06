Тарасова жестко ответила Транькову на критику фигуристов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что не поддерживает высказывания двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова о том, что некоторым фигуристкам стоит выступать, чем судить на турнире "Русский вызов".
Ранее Траньков, выступивший вместе с Татьяной Волосожар в субботу на турнире в Санкт-Петербурге, заявил РИА Новости, что хотел бы больше видеть в следующих подобных соревнованиях молодых звезд, которые сейчас сидели в жюри, а не таких ветеранов, как он сам. Жюри состояло из двух панелей – деятелей искусства (певица Пелагея, дизайнер Алена Ахмадуллина, балерина Елизавета Кокорева, актриса Екатерина Климова, оперный певец Ильдар Абдразаков) и спортсменов (Антон Сихарулидзе, Александр Жулин, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Михаил Коляда).
"Мне не нравится, что Траньков делает сейчас. Всем рассказывать, кому выступать, а кому сидеть. Это вообще не его направление в работе", - сказала Тарасова.
"У меня нет такого вопроса, как у Транькова. Во-первых, я считаю, что каждый делает то, что может. И когда Женя почувствует в себе силы, она будет выступать. Как она судит? Судит нормально", - добавила она.