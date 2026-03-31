17:15 31.03.2026 (обновлено: 17:24 31.03.2026)
Тарасова назвала плохой идею ISU создать единый банк музыки
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости назвала плохой идею Международного союза конькобежцев (ISU) создать единый банк музыки для программ в фигурном катании.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что ISU намерен создать единый банк музыки, доступной для программ в фигурном катании без проблем с авторскими правами, после ряда скандалов на этой почве. Отмечается, что ISU уведомил об этом в ходе обсуждений, прошедших на чемпионате мира в Праге. Ранее шаги в этом направлении обсуждались в течение нескольких лет в ходе специальных мастер-классов.
"Это вообще плохая идея. Музыкой должен заниматься тренер и показывать ее спортсменам. А также сам фигурист, который влюблен в какую-то музыку. Но решение всегда принимается с тренерским штабом", - сказала Тарасова.
Наиболее ярким случаем, связанным с музыкальными правами, стал инцидент с россиянином Петром Гуменником. Права на музыку из фильма "Парфюмер" к короткой программе фигуриста отозвали за день до его отлета на Олимпиаду-2026 в Милан. Кроме того, в ходе Игр случилось еще несколько скандалов с музыкальными правами.
Тарасова раскритиковала ISU за нововведения в правилах
Вчера, 16:51
 
