Призер Олимпиады сравнила масштаб личности Вяльбе и Тарасовой

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости, Сергей Смышляев. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе является символом своего вида спорта, как Татьяна Тарасова в фигурном катании, она должна остаться в новой объединенной федерации, заявила в интервью РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр в прыжках с трамплина Ирина Аввакумова.
18 мая состоится конференция ФЛГР, на которой будет завершено объединение федераций лыжных видов спорта и сноуборда. Заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в марте был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации.
"Мне, как спортсмену из не самого популярного вида спорта, это кажется хорошей идеей. Будет, наверное, другое финансирование. Появятся спонсорские контракты, которых у нас нет чуть ли не с 2014 года. Для нас и горнолыжников это плюс. Думаю, что да (Вяльбе останется в федерации). Елена Валерьевна – это как Татьяна Тарасова в фигурном катании. Символ. Ее никто не отпустит, она всегда будет рядом", - отметила Аввакумова.