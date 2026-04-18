Стало известно, когда Тарасову выпишут из больницы

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову могут выписать из больницы на следующей неделе, заявил РИА Новости ее племянник Алексей Тарасов.
В среду источник РИА Новости сообщил, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию, однако критический момент миновал. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили РИА Новости, что Тарасова поправляется после сильной простуды.
«
"Татьяна Анатольевна чувствует себя заметно лучше. Рассчитываем на выписку на следующей неделе", - сказал Тарасов.
