"Скоро будет дома": племянник Тарасовой рассказал о здоровье тренера

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова уже чувствует себя лучше после госпитализации и скоро будет дома, сообщил РИА Новости ее племянник Алексей Тарасов.
В среду источник РИА Новости сообщил, что 79-летняя Тарасова попала в реанимацию, однако критический момент миновал. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили РИА Новости, что Тарасова поправляется после сильной простуды.
"Татьяне Анатольевне лучше. Идет на поправку. Скоро будет дома. Передает всем привет и благодарит за беспокойство", - сказал Тарасов.