https://ria.ru/20220212/stroyka-1772403061.html

Случаи гибели людей на строительных площадках в России в 2020-2022 годах

Случаи гибели людей на строительных площадках в России в 2020-2022 годах - РИА Новости, 12.02.2022

Случаи гибели людей на строительных площадках в России в 2020-2022 годах

Следователи проводят проверку после обрушения конструкции на территории строящегося торгового центра в Подмосковье, из-за которого погибли два человека,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-12T03:07

2022-02-12T03:07

2022-02-12T03:07

справки

россия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обрушения конструкции на территории строящегося торгового центра в Подмосковье, из-за которого погибли два человека, сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.Ниже приводятся случаи гибели людей на строительных площадках в России в 2020-2022 годах.202211 февраля в Московской области при обрушении пролетов бетонного забора в строящемся торговом центре погибли два человека, еще трое пострадали.202116 декабря при проведении строительных работ на севере Москвы рухнул автомобильный кран. Погиб рабочий, находившийся возле крана. Погибшему было 22 года.18 ноября в Новосибирске на стройплощадке 25-этажного дома сорвалась строительная люлька с тремя рабочими. Один рабочий скончался на месте, еще двое пострадали. По данным прокуратуры, причиной инцидента стал обрыв троса. Позднее стало известно, что второй рабочий скончался в больнице.26 октября в Хабаровске на строящуюся детскую поликлинику упал кран. Погиб разнорабочий, в тяжелом состоянии был госпитализирован крановщик.24 августа на улице 800-летия Москвы при проведении реконструкции здания оборвался трос строительной люльки, погиб рабочий.2 августа на строительном объекте на западе Москвы рабочий упал со строительных лесов с высоты примерно 12 метров. Мужчина погиб на месте.2 августа в Воронеже на строящемся объекте произошло "падение металлической конструкции выносной площадки для подачи строительного материала, расположенной на высоте около 20 метров". На месте погиб каменщик, еще один сотрудник был тяжело травмирован, его госпитализировали.31 июля на западе Москвы на строительном объекте погиб рабочий, упав в шахту лифта с 19 этажа. Мужчина погиб на месте.24 июня в Туле при строительстве жилого комплекса "Северная Мыза" 39-летний работник упал в котлован и был засыпан грунтом, после чего получил травмы в результате работы ковша экскаватора, водитель которого не заметил падения мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался.23 июня на стройке на западе Москвы при обрушении части конструкции здания и песка один рабочий погиб, еще один пострадал.7 апреля в Краснодаре произошло обрушение грузоподъемного крана, задействованного в возведении нового моста через реку Кубань. При падении крана погиб рабочий.22 марта в Волгограде во время проведения земляных работ на строительной площадке на месте будущего аквапарка рабочего засыпало грунтом. Остальные рабочие попытались оказать пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось.6 марта в Петродворцовом районе Петербурга на территории стройки произошел обвал траншеи, в результате чего был засыпан рабочий. Мужчина скончался до прибытия спасателей.13 февраля в Москве в строящемся многоквартирном доме при проведении работ двое мужчин упали в шахту лифта. В результате падения один мужчина скончался, второй доставлен в медицинское учреждение.202025 декабря на юге Москвы на стройплощадке погиб рабочий. По предварительным данным, причиной гибели мужчины стало падение на него груза.18 ноября на стройплощадке в Москве в котлован глубиной 30 метров упал рабочий, он погиб.13 ноября на севере Москвы в электродепо "Сокол" во время строительных работ при падении в котлован погиб рабочий.15 октября на юго-востоке Москвы при выполнении отделочных работ многоквартирного дома обрушилась строительная люлька, погибли двое рабочих.8 октября в юго-восточном административном округе Москвы при ремонте фасада здания произошло падение строительной люльки с уровня седьмого этажа. Погиб рабочий.28 сентября в городе Волжском Волгоградской области на строительной площадке жилого комплекса упала стрела крана. Конструкция придавила рабочего. Мужчина погиб.27 сентября на севере Москвы на стройплощадке при обрушении котлована погиб рабочий.16 августа на стройке в Калининграде со строительных лесов с высоты около шести метров сорвался и погиб 16-летний подросток, который был задействован на высотных работах.25 июля в Москве на стройплощадке Метростроя произошло опрокидывание автокрана, один человек погиб.18 июня во время грозы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на строительной площадке порывом ветра повалило башенный кран высотой 54 метра. Прибывшие на место ЧП спасатели деблокировали из его кабины мужчину, которого в тяжелом состоянии передали медикам, но спасти его не удалось.8 июня на строящейся станции метро "Горный институт" в Петербурге произошло опрокидывание строительной люльки. Один рабочий скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений, другой потерпевший госпитализирован.25 мая в Екатеринбурге в результате штормового ветра погиб рабочий, пострадавший при падении козлового крана на строительной площадке. Указывается, что во время непогоды должностные лица организации не приостановили работы, что повлекло смерть машиниста.7 мая во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга один человек погиб и шестеро пострадали при обрушении лесов у 11-этажного строящегося здания.В ночь на 5 апреля в деревне Бабенки в Новой Москве произошел пожар на площадке строящейся больницы. Погиб один человек.16 марта на юго-востоке Москвы во время стройки часть бетонной конструкции упала на рабочих, в результате один человек погиб на месте, второй получил множественные травмы.12 марта на юго-западе Москвы на строящемся объекте на рабочего с уровня второго этажа упала балка. Мужчина скончался.27 февраля на северо-востоке Москвы в пустую лифтовую шахту строящегося жилого дома упал рабочий. Он погиб.24 февраля в Ижевске в строящемся жилом доме обрушился лестничный проем. Погиб один строитель, еще один был госпитализирован с травмами.22 января в Новой Москве в строящемся жилом комплексе строитель упал в шахту лифта с третьего этажа. Он погиб.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости.

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