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При падении крана на стройке поликлиники в Хабаровске погиб рабочий

При падении крана на стройке поликлиники в Хабаровске погиб рабочий - РИА Новости, 26.10.2021

При падении крана на стройке поликлиники в Хабаровске погиб рабочий

На строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске упал кран, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:24

2021-10-26T12:24

2021-10-26T13:34

происшествия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. На строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске упал кран, сообщили в краевой прокуратуре.Инцидент произошел во вторник около 17:30 по местному времени в Прибрежном микрорайоне, между улицами Павла Морозова и Вахова.В Минздраве Хабаровского края уточнили, что выживший находится в реанимации Второй клинической больницы, у него черепно-мозговая травма и перелом голени.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК).В соцсетях распространился ролик, на котором виден момент ЧП, слышны крики.

хабаровск

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Падение крана на строящееся здание больницы в Хабаровске В Хабаровске на строящееся здание больницы упал строительный кран. По данным местных СМИ, есть пострадавшие. На место происшествия выехали экстренные службы 2021-10-26T12:24 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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