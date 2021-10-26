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При падении крана на стройке поликлиники в Хабаровске погиб рабочий
При падении крана на стройке поликлиники в Хабаровске погиб рабочий - РИА Новости, 26.10.2021
При падении крана на стройке поликлиники в Хабаровске погиб рабочий
На строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске упал кран, сообщили в краевой прокуратуре. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:24
2021-10-26T13:34
происшествия
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. На строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске упал кран, сообщили в краевой прокуратуре.Инцидент произошел во вторник около 17:30 по местному времени в Прибрежном микрорайоне, между улицами Павла Морозова и Вахова.В Минздраве Хабаровского края уточнили, что выживший находится в реанимации Второй клинической больницы, у него черепно-мозговая травма и перелом голени.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК).В соцсетях распространился ролик, на котором виден момент ЧП, слышны крики.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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353
60
Падение крана на строящееся здание больницы в Хабаровске
В Хабаровске на строящееся здание больницы упал строительный кран. По данным местных СМИ, есть пострадавшие. На место происшествия выехали экстренные службы
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происшествия, хабаровск, хабаровский край, видео
При падении крана на стройке поликлиники в Хабаровске погиб рабочий
ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. На строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске упал кран, сообщили в краевой прокуратуре.
2021-10-26T12:24
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12:24 26.10.2021 (обновлено: 13:34 26.10.2021)
 
При падении крана на стройке поликлиники в Хабаровске погиб рабочий

На стройке поликлиники в Хабаровске обрушился кран, есть погибший

© РИА Новости / Юрий Золотарев / Перейти в фотобанкПадение строительного крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске
Падение строительного крана на строящуюся поликлинику в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Юрий Золотарев
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ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. На строящуюся детскую поликлинику в Хабаровске упал кран, сообщили в краевой прокуратуре.
Инцидент произошел во вторник около 17:30 по местному времени в Прибрежном микрорайоне, между улицами Павла Морозова и Вахова.
"Погиб разнорабочий, крановщик госпитализирован в тяжелом состоянии", — сказано в релизе.
В Минздраве Хабаровского края уточнили, что выживший находится в реанимации Второй клинической больницы, у него черепно-мозговая травма и перелом голени.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (статья 216 УК).
В соцсетях распространился ролик, на котором виден момент ЧП, слышны крики.
 
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