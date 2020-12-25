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В Москве на стройплощадке погиб рабочий
В Москве на стройплощадке погиб рабочий
Рабочий погиб при проведении строительных работ на юге Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:03
2020-12-25T17:03
2020-12-25T17:03
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Рабочий погиб при проведении строительных работ на юге Москвы, обстоятельства происшествия выясняются, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, по предварительным данным, причиной гибели мужчины стало падение на него груза. Обстоятельства ЧП и личность погибшего уточняются.
https://ria.ru/20201225/nozhi-1590616536.html
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москва, происшествия