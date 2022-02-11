https://ria.ru/20220211/obrushenie-1772388416.html

При обрушении бетонного забора в подмосковном ТЦ погибли два человека

При обрушении бетонного забора в подмосковном ТЦ погибли два человека - РИА Новости, 12.02.2022

При обрушении бетонного забора в подмосковном ТЦ погибли два человека

Два человека погибли, ещё трое пострадали при обрушении пролетов бетонного забора в торговом комплексе в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T22:39

2022-02-11T22:39

2022-02-12T10:07

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли, ещё трое пострадали при обрушении пролетов бетонного забора в торговом комплексе в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что при обрушении пострадали четыре человека. Двоих уже извлекли из-под завалов. Прокуратура Московской области организовала проверку."Два человека погибли, ещё трое пострадали при обрушении пролетов бетонного забора в торговом комплексе", - сообщил представитель экстренных служб.По данным ГСУ СК России по Московской области, на место выехали следователи и криминалисты.

https://ria.ru/20220211/napadenie-1772210529.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)