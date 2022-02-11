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При обрушении бетонного забора в подмосковном ТЦ погибли два человека
При обрушении бетонного забора в подмосковном ТЦ погибли два человека - РИА Новости, 12.02.2022
При обрушении бетонного забора в подмосковном ТЦ погибли два человека
Два человека погибли, ещё трое пострадали при обрушении пролетов бетонного забора в торговом комплексе в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T22:39
2022-02-11T22:39
2022-02-12T10:07
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Два человека погибли, ещё трое пострадали при обрушении пролетов бетонного забора в торговом комплексе в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что при обрушении пострадали четыре человека. Двоих уже извлекли из-под завалов. Прокуратура Московской области организовала проверку."Два человека погибли, ещё трое пострадали при обрушении пролетов бетонного забора в торговом комплексе", - сообщил представитель экстренных служб.По данным ГСУ СК России по Московской области, на место выехали следователи и криминалисты.
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РИА Новости
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
22:39 11.02.2022 (обновлено: 10:07 12.02.2022)
При обрушении бетонного забора в подмосковном ТЦ погибли два человека
Два человека погибли при обрушении пролетов бетонного забора в ТЦ в Подмосковье