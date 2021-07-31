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На стройке в Москве рабочий упал в шахту лифта с 19 этажа

На стройке в Москве рабочий упал в шахту лифта с 19 этажа - РИА Новости, 31.07.2021

На стройке в Москве рабочий упал в шахту лифта с 19 этажа

Рабочий погиб, упав в шахту лифта с 19 этажа на стройке на западе Москвы, проводится проверка, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 31.07.2021

2021-07-31T18:50

2021-07-31T18:50

2021-07-31T18:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рабочий погиб, упав в шахту лифта с 19 этажа на стройке на западе Москвы, проводится проверка, сообщила столичная прокуратура."На строительном объекте по улице Озерная рабочий упал в шахту лифта с высоты 19 этажа. Мужчина 1992 года рождения погиб на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва