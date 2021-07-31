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На стройке в Москве рабочий упал в шахту лифта с 19 этажа
На стройке в Москве рабочий упал в шахту лифта с 19 этажа - РИА Новости, 31.07.2021
На стройке в Москве рабочий упал в шахту лифта с 19 этажа
Рабочий погиб, упав в шахту лифта с 19 этажа на стройке на западе Москвы, проводится проверка, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 31.07.2021
2021-07-31T18:50
2021-07-31T18:50
2021-07-31T18:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рабочий погиб, упав в шахту лифта с 19 этажа на стройке на западе Москвы, проводится проверка, сообщила столичная прокуратура."На строительном объекте по улице Озерная рабочий упал в шахту лифта с высоты 19 этажа. Мужчина 1992 года рождения погиб на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Добавляется, что прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности.
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РИА Новости
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происшествия, москва
На стройке в Москве рабочий упал в шахту лифта с 19 этажа
Прокуратура Москвы: рабочий погиб на стройке при падении в шахту лифта с 19 этажа