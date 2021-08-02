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На западе Москвы погиб рабочий
На западе Москвы погиб рабочий - РИА Новости, 02.08.2021
На западе Москвы погиб рабочий
Рабочий упал со строительных лесов в районе Кутузовского проезда в Москве, он скончался на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:26
2021-08-02T19:26
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
россия
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Рабочий упал со строительных лесов в районе Кутузовского проезда в Москве, он скончался на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, на месте находится Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко, отмечает ведомство.
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происшествия, москва, прокуратура г. москвы, россия
19:26 02.08.2021
 
На западе Москвы погиб рабочий

Прокуратура Москвы: на западе столицы рабочий погиб после падения со строительных лесов

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке
Автомобиль скорой медицинской помощи у городской клинической больницы №40 в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Рабочий упал со строительных лесов в районе Кутузовского проезда в Москве, он скончался на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"На строительном объекте в районе Кутузовского проезда рабочий субподрядной организации упал со строительных лесов с высоты примерно 12 метров. Мужчина 1978 года рождения погиб на месте", - говорится в сообщении.
Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, на месте находится Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко, отмечает ведомство.
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