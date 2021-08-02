https://ria.ru/20210802/rabochiy-1744063543.html
На западе Москвы погиб рабочий
На западе Москвы погиб рабочий - РИА Новости, 02.08.2021
На западе Москвы погиб рабочий
Рабочий упал со строительных лесов в районе Кутузовского проезда в Москве, он скончался на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.08.2021
2021-08-02T19:26
2021-08-02T19:26
2021-08-02T19:26
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed279e7d57c36024fde3a846f254ed0a.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Рабочий упал со строительных лесов в районе Кутузовского проезда в Москве, он скончался на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, на месте находится Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко, отмечает ведомство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/zavod-1744060485.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e51f97bbdac497ef4035229b4a52e80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, прокуратура г. москвы, россия
На западе Москвы погиб рабочий
Прокуратура Москвы: на западе столицы рабочий погиб после падения со строительных лесов