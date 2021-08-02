https://ria.ru/20210802/rabochiy-1744063543.html

На западе Москвы погиб рабочий

На западе Москвы погиб рабочий - РИА Новости, 02.08.2021

На западе Москвы погиб рабочий

Рабочий упал со строительных лесов в районе Кутузовского проезда в Москве, он скончался на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.08.2021

2021-08-02T19:26

2021-08-02T19:26

2021-08-02T19:26

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed279e7d57c36024fde3a846f254ed0a.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Рабочий упал со строительных лесов в районе Кутузовского проезда в Москве, он скончался на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства об охране труда и технике безопасности, на месте находится Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко, отмечает ведомство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/zavod-1744060485.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, прокуратура г. москвы, россия