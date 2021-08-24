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В Москве рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки
В Москве рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки - РИА Новости, 24.08.2021
В Москве рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки
Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки при реконструкции здания на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:50
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происшествия
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки при реконструкции здания на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении реконструкции здания на улице 800-летия Москвы оборвался трос люльки, погиб строитель", - сказал собеседник агентства.По его словам, после ЧП люлька повисла на левом тросе. Обстоятельства происшествия и личность погибшего уточняются.Столичная прокуратура в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел при проведении работ на кровле многоквартирного дома. Надзорное ведомство начало проверку.
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Рабочий повис на оборвавшейся люльке при реконструкции дома в Москве
Рабочий повис на оборвавшейся люльке при реконструкции дома в Москве
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происшествия, москва
16:50 24.08.2021 (обновлено: 17:01 24.08.2021)
 
В Москве рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки

Трос строительной люльки оборвался при реконструкции здания на севере Москвы, погиб рабочий

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки при реконструкции здания на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"При проведении реконструкции здания на улице 800-летия Москвы оборвался трос люльки, погиб строитель", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после ЧП люлька повисла на левом тросе. Обстоятельства происшествия и личность погибшего уточняются.
Столичная прокуратура в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел при проведении работ на кровле многоквартирного дома. Надзорное ведомство начало проверку.
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