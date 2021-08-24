https://ria.ru/20210824/rabochiy-1747059159.html

В Москве рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки

В Москве рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки - РИА Новости, 24.08.2021

В Москве рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки

Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки при реконструкции здания на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:50

2021-08-24T16:50

2021-08-24T17:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Рабочий погиб из-за обрыва троса строительной люльки при реконструкции здания на севере Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При проведении реконструкции здания на улице 800-летия Москвы оборвался трос люльки, погиб строитель", - сказал собеседник агентства.По его словам, после ЧП люлька повисла на левом тросе. Обстоятельства происшествия и личность погибшего уточняются.Столичная прокуратура в Telegram-канале уточнила, что инцидент произошел при проведении работ на кровле многоквартирного дома. Надзорное ведомство начало проверку.

https://ria.ru/20210624/otmena-1738475937.html

москва

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2021

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Рабочий повис на оборвавшейся люльке при реконструкции дома в Москве Рабочий повис на оборвавшейся люльке при реконструкции дома в Москве 2021-08-24T16:50 true PT0M20S

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происшествия, москва