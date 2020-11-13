https://ria.ru/20201113/rabochiy-1584535047.html
В Москве рабочий погиб, упав в котлован в электродепо
В Москве рабочий погиб, упав в котлован в электродепо
Рабочий погиб при падении в котлован во время строительных работ в электродепо "Сокол" на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:07
2020-11-13T18:07
2020-11-13T18:08
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рабочий погиб при падении в котлован во время строительных работ в электродепо "Сокол" на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, рабочий погиб, он уже извлечен из-под завала. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20201102/komi-1582590788.html
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россия, москва, происшествия