https://ria.ru/20201113/rabochiy-1584535047.html

В Москве рабочий погиб, упав в котлован в электродепо

В Москве рабочий погиб, упав в котлован в электродепо

Рабочий погиб при падении в котлован во время строительных работ в электродепо "Сокол" на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:07

2020-11-13T18:07

2020-11-13T18:08

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рабочий погиб при падении в котлован во время строительных работ в электродепо "Сокол" на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, рабочий погиб, он уже извлечен из-под завала. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20201102/komi-1582590788.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия