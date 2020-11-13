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В Москве рабочий погиб, упав в котлован в электродепо
В Москве рабочий погиб, упав в котлован в электродепо
Рабочий погиб при падении в котлован во время строительных работ в электродепо "Сокол" на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:07
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рабочий погиб при падении в котлован во время строительных работ в электродепо "Сокол" на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, рабочий погиб, он уже извлечен из-под завала. Обстоятельства происшествия выясняются.
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россия, москва, происшествия

В Москве рабочий погиб, упав в котлован в электродепо

18:07 13.11.2020 (обновлено: 18:08 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Рабочий погиб при падении в котлован во время строительных работ в электродепо "Сокол" на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"При проведении строительных работ в электродепо "Сокол" на Ленинградском шоссе произошло падение рабочего в котлован с землей с последующим засыпанием", - сказал собеседник агентства.

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