https://ria.ru/20211118/proisshestvie-1759584626.html

В Новосибирске сорвалась люлька со строителями

В Новосибирске сорвалась люлька со строителями - РИА Новости, 18.11.2021

В Новосибирске сорвалась люлька со строителями

Следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после ЧП с обрушением строительной люльки, в... РИА Новости, 18.11.2021

2021-11-18T10:40

2021-11-18T10:40

2021-11-18T10:51

происшествия

новосибирск

следственный комитет россии (ск рф)

жилье

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НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после ЧП с обрушением строительной люльки, в результате чего один человек погиб, двое получили тяжелые травмы, сообщает СУСК по региону.Ранее сообщалось, что строительная люлька с тремя рабочими сорвалась на стройплощадке 25-этажного дома по улице Большевистская. Один рабочий скончался на месте, еще двое пострадали. По данным прокуратуры, причиной инцидента стал обрыв троса.По данным следствия, днем в четверг на строящемся объекте ЖК "Расцветай на Обской" по улице Большевистская 32/1 в Октябрьском районе Новосибирска с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. В результате происшествия один мужчина погиб на месте, двое рабочих получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу."На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, производятся допросы свидетелей произошедшего, назначены экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств", - сообщили в следственном управлении.

https://ria.ru/20211117/vzryv-1759447046.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, следственный комитет россии (ск рф), жилье