10:40 18.11.2021 (обновлено: 10:51 18.11.2021)
В Новосибирске сорвалась люлька со строителями
Люлька со строителями сорвалась в Новосибирске, один человек погиб
© Фото : СК РФ по Новосибирской областиОбрушение строительной люльки на стройплощадке 25-этажного дома в Новосибирске
НОВОСИБИРСК, 18 ноя – РИА Новости. Следователи СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ после ЧП с обрушением строительной люльки, в результате чего один человек погиб, двое получили тяжелые травмы, сообщает СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что строительная люлька с тремя рабочими сорвалась на стройплощадке 25-этажного дома по улице Большевистская. Один рабочий скончался на месте, еще двое пострадали. По данным прокуратуры, причиной инцидента стал обрыв троса.
"Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем в четверг на строящемся объекте ЖК "Расцветай на Обской" по улице Большевистская 32/1 в Октябрьском районе Новосибирска с высоты сорвалась люлька с тремя рабочими. В результате происшествия один мужчина погиб на месте, двое рабочих получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу.
"На месте происшествия работают следователи регионального следственного управления, производятся допросы свидетелей произошедшего, назначены экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств", - сообщили в следственном управлении.