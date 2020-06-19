При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ребенок и крановщик погибли в Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.

"Накануне во время грозы в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок погиб в результате удара молнии, а крановщик при падении башенного крана.

Собеседник агентства добавил, что в Санкт-Петербурге было нарушено энергоснабжение пяти домов, в которых проживают более девяти тысяч человек, упали свыше 30 деревьев, повреждены семь автомашин. Кроме того, произошла задержка до двух часов шести пригородных электропоездов. Также были подтоплены 15 участков автомобильных дорог и пониженные участки местности на Синопской, Дворцовой и Воскресенской набережных.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, 7-летний мальчик погиб от удара молнии в Петродворцовом районе. При этом пострадали находившиеся рядом женщина и ребенок, они были госпитализированы. На строительной площадке в Красногвардейском районе порывом ветра повалило башенный кран высотой 54 метра. Прибывшие на место ЧП спасатели деблокировали из его кабины мужчину, которого в тяжелом состоянии передали медикам, но спасти его не удалось.