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При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик
Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T10:55
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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санкт-петербург, происшествия

При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик

09:30 19.06.2020 (обновлено: 10:55 19.06.2020)
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© Фото : Сергей БоберГроза в Петербурге
Гроза в Петербурге
© Фото : Сергей Бобер
Гроза в Петербурге . Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"Накануне во время грозы в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
Машина скорой помощи
Вчера, 23:39
На пляже Финского залива от удара молнии погиб ребенок
По его словам, ребенок погиб в результате удара молнии, а крановщик при падении башенного крана.
Собеседник агентства добавил, что в Санкт-Петербурге было нарушено энергоснабжение пяти домов, в которых проживают более девяти тысяч человек, упали свыше 30 деревьев, повреждены семь автомашин. Кроме того, произошла задержка до двух часов шести пригородных электропоездов. Также были подтоплены 15 участков автомобильных дорог и пониженные участки местности на Синопской, Дворцовой и Воскресенской набережных.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, 7-летний мальчик погиб от удара молнии в Петродворцовом районе. При этом пострадали находившиеся рядом женщина и ребенок, они были госпитализированы. На строительной площадке в Красногвардейском районе порывом ветра повалило башенный кран высотой 54 метра. Прибывшие на место ЧП спасатели деблокировали из его кабины мужчину, которого в тяжелом состоянии передали медикам, но спасти его не удалось.
В настоящее время работы по распиловке деревьев, закреплению и демонтажу слабо закрепленных конструкций, откачке воды завершены. Также удалось восстановить электроснабжение и движение поездов.
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13 июня, 21:48
В Новосибирской области от удара молнией погиб второй человек за сутки
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