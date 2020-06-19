https://ria.ru/20200619/1573165211.html
При грозе в Петербурге погибли ребенок и крановщик
Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных... РИА Новости, 19.06.2020
2020-06-19T09:30
2020-06-19T10:55
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Ребенок и крановщик погибли в Санкт-Петербурге
при грозе и сильном ветре, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб.
"Накануне во время грозы в Санкт-Петербурге пострадали пять человек, двое из них погибли", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ребенок погиб в результате удара молнии, а крановщик при падении башенного крана.
Собеседник агентства добавил, что в Санкт-Петербурге было нарушено энергоснабжение пяти домов, в которых проживают более девяти тысяч человек, упали свыше 30 деревьев, повреждены семь автомашин. Кроме того, произошла задержка до двух часов шести пригородных электропоездов. Также были подтоплены 15 участков автомобильных дорог и пониженные участки местности на Синопской, Дворцовой и Воскресенской набережных.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, 7-летний мальчик погиб от удара молнии в Петродворцовом районе. При этом пострадали находившиеся рядом женщина и ребенок, они были госпитализированы. На строительной площадке в Красногвардейском районе порывом ветра повалило башенный кран высотой 54 метра. Прибывшие на место ЧП спасатели деблокировали из его кабины мужчину, которого в тяжелом состоянии передали медикам, но спасти его не удалось.
В настоящее время работы по распиловке деревьев, закреплению и демонтажу слабо закрепленных конструкций, откачке воды завершены. Также удалось восстановить электроснабжение и движение поездов.