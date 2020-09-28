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В Москве рабочий погиб при обрушении котлована на стройке
Рабочий погиб при обрушении котлована на стройплощадке на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.09.2020
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Рабочий погиб при обрушении котлована на стройплощадке на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по Москве, следователи проводят проверку.
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москва, происшествия

В Москве рабочий погиб при обрушении котлована на стройке

11:00 28.09.2020 (обновлено: 11:06 28.09.2020)
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерОперативные службы на месте гибели рабочего при обрушении котлована на стройплощадк
Оперативные службы на месте гибели рабочего при обрушении котлована на стройплощадк - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Рабочий погиб при обрушении котлована на стройплощадке на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, 27 сентября в результате обрушения котлована на стройке погиб один рабочий", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по Москве, следователи проводят проверку.
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