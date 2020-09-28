https://ria.ru/20200928/gibel-1577871738.html
В Москве рабочий погиб при обрушении котлована на стройке
Рабочий погиб при обрушении котлована на стройплощадке на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T11:00
2020-09-28T11:00
2020-09-28T11:06
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577872044_0:0:3640:2048_1400x0_80_0_0_b12248342444c66554e29887def8f9c4.jpg
<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Рабочий погиб при обрушении котлована на стройплощадке на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по Москве, следователи проводят проверку.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577872044_883:0:3614:2048_1400x0_80_0_0_63e8bb302860fbe5b8dadd9911f00881.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия