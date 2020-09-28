https://ria.ru/20200928/gibel-1577871738.html

В Москве рабочий погиб при обрушении котлована на стройке

Рабочий погиб при обрушении котлована на стройплощадке на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T11:00

2020-09-28T11:00

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москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 28 сен - РИА Новости.</strong> Рабочий погиб при обрушении котлована на стройплощадке на севере <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСУСК по Москве, следователи проводят проверку.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия