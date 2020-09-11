https://ria.ru/20200911/smert-1577074628.html

В Калининграде прораба заподозрили в гибели подростка на стройке

Прораба одной из строительных компаний Калининграда подозревают в гибели 16-летнего подростка, который разбился, упав с лесов, сообщила журналистам старший... РИА Новости, 11.09.2020

2020-09-11T10:04

2020-09-11T10:04

2020-09-11T10:04

следственный комитет россии (ск рф)

калининградская область

калининград

происшествия

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<strong>КАЛИНИНГРАД, 11 сен - РИА Новости.</strong> Прораба одной из строительных компаний <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a> подозревают в гибели 16-летнего подростка, который разбился, упав с лесов, сообщила журналистам старший помощник руководителя следственного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России по области Наталья Гацко.Ранее сообщалось, что 16 августа 16-летний подросток, который был задействован на высотных работах, сорвался со строительных лесов с высоты около шести метров и погиб. По версии следствия, было допущено нарушение правил безопасности, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.По ее словам, подозреваемый сообщил следствию, что на объекте работали посторонние лица, с которыми инструктаж по технике безопасности не проводился, что и привело к трагедии.После гибели подростка прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Kaliningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калининградской области</a> начала проверки всех строительных объектов региона на предмет привлечения к работам несовершеннолетних.

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калининградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, происшествия