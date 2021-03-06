https://ria.ru/20210306/rabochiy-1600218722.html

Под Петербургом рабочий погиб при обвале траншеи

Под Петербургом рабочий погиб при обвале траншеи

Рабочий погиб при обвале траншеи в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T17:41

2021-03-06T17:41

2021-03-06T17:41

петродворцовый район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Рабочий погиб при обвале траншеи в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."Шестого марта в16.40 в Петродворцовом районе на Гостилицкой улице, дом 2, на территории стройки произошел обвал траншеи, в результате чего был засыпан рабочий", - говорится в сообщении.Мужчина скончался до прибытия спасателей.

https://ria.ru/20210213/stroyka-1597377007.html

петродворцовый район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петродворцовый район, санкт-петербург, происшествия