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Под Петербургом рабочий погиб при обвале траншеи
Под Петербургом рабочий погиб при обвале траншеи
Рабочий погиб при обвале траншеи в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T17:41
2021-03-06T17:41
2021-03-06T17:41
петродворцовый район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар - РИА Новости. Рабочий погиб при обвале траншеи в Петродворцовом районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."Шестого марта в16.40 в Петродворцовом районе на Гостилицкой улице, дом 2, на территории стройки произошел обвал траншеи, в результате чего был засыпан рабочий", - говорится в сообщении.Мужчина скончался до прибытия спасателей.
https://ria.ru/20210213/stroyka-1597377007.html
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петродворцовый район, санкт-петербург, происшествия