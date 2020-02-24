В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем

"Он доставлен в Республиканскую клиническую больницу с травмой черепа и позвоночника в тяжелом состоянии. Медики проводят все необходимые реанимационные мероприятия. Пострадавший под постоянным наблюдением врачей. Скорой помощи - слова благодарности за быструю реакцию", - пишет глава города.