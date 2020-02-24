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В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем
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РИА Новости

В Ижевске приостановили стройку в доме, где обрушился лестничный проем

19:01 24.02.2020 (обновлено: 19:03 24.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 24 фев - РИА Новости. Строительные работы в жилом комплексе в Ижевске, где при обрушении лестничного проема погиб строитель, приостановлены, сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
Ранее ГУ МЧС по Удмуртии сообщал агентству, что в строящемся жилом доме на улице Воткинское шоссе Ижевска в 14.05 мск обрушился лестничный проем. По данным ижевской мэрии, погиб один строитель, ещё один госпитализирован с травмами. Прокуратура региона начала выяснять, как при строительстве жилого дома соблюдались строительные нормы. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Обрушение лестничного марша в Удмуртской Республике
18:33
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
"Стройка на данный момент приостановлена до завершения всех необходимых процедур",- написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.
По его словам, погиб рабочий, другой пострадал.
"Он доставлен в Республиканскую клиническую больницу с травмой черепа и позвоночника в тяжелом состоянии. Медики проводят все необходимые реанимационные мероприятия. Пострадавший под постоянным наблюдением врачей. Скорой помощи - слова благодарности за быструю реакцию", - пишет глава города.
Бекмеметьев отметил, что все экстренные службы сработали оперативно.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскПроисшествия
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