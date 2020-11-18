https://ria.ru/20201118/stroyka-1585262059.html

В Москве рабочий погиб на стройке после падения в котлован

В Москве рабочий погиб на стройке после падения в котлован

На стройплощадке в Москве в котлован глубиной 30 метров упал рабочий, он погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T22:20

2020-11-18T22:20

2020-11-19T05:46

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_22d0202bdd4666aa3a01a4610952f751.jpg

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На стройплощадке в Москве в котлован глубиной 30 метров упал рабочий, он погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, проводятся работы по извлечению тела.

https://ria.ru/20201112/studentka-1584243696.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия