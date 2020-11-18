https://ria.ru/20201118/stroyka-1585262059.html
В Москве рабочий погиб на стройке после падения в котлован
В Москве рабочий погиб на стройке после падения в котлован
На стройплощадке в Москве в котлован глубиной 30 метров упал рабочий, он погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T22:20
2020-11-18T22:20
2020-11-19T05:46
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_0:159:3078:1890_1400x0_80_0_0_22d0202bdd4666aa3a01a4610952f751.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. На стройплощадке в Москве в котлован глубиной 30 метров упал рабочий, он погиб, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, проводятся работы по извлечению тела.
https://ria.ru/20201112/studentka-1584243696.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1d/1565361139_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_f5157ceb6de91abbac1758aba23d9fcc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия